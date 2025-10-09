Topo

Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos

Ao menos quatro suspeitos fizeram assalto a prédio comercial na zona oeste de São Paulo Imagem: Reprodução de vídeo
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 10h51

Três suspeitos de envolvimento com o roubo milionário a um prédio comercial na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, foram presos ontem.

O que aconteceu

Presos são dois homens e uma mulher. Eles não tiveram as identidades divulgadas, e o UOL não conseguiu até o momento contato com as defesas deles.

Dois dos presos foram detidos de forma temporária e um deles foi preso em flagrante. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as investigações sobre o caso seguem a cargo da 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas.

Não há informação sobre a recuperação de algum dos bens levados pelos criminosos durante o assalto. A estimativa da polícia é de que mais de R$ 2 milhões tenham sido levados e transferidos durante o crime.

Relembre o caso

Ao menos quatro pessoas vestidas de policiais fizeram um arrastão em um prédio comercial da zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na avenida Marquês de São Vicente, na terça-feira.

Funcionários de uma empresa foram feitos reféns e obrigados a fazer transferências por Pix. Pertences das vítimas também foram levados em uma mochila. Ao todo, 17 pessoas ficaram reféns, mas ninguém ficou ferido.

Os criminosos se autodenominaram "La Casa de Papel", referência à série da Netflix, segundo relato de reféns. Não há até o momento informações sobre quanto tempo o roubo levou para ser preparado, nem sobre a quantidade exata de envolvidos no crime.

Eles conseguiram fugir 2h30 após entrar no prédio. O grupo saiu do local de carro, no mesmo veículo que usou para entrar no prédio. O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes).

