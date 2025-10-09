Príncipe William participará da COP30 em Belém

O príncipe William, sucessor do trono britânico, participará da COP30, que acontece no próximo mês em Belém.

O que aconteceu

Aparecimento raro da realeza britânica. O rei Charles 3º e o príncipe William fizeram uma rara aparição conjunta hoje em Londres, durante um evento voltado à ação climática. A ocasião coincidiu com o anúncio de que William representará o pai na COP30, conferência global do clima que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

Evento em Londres celebra contagem regressiva para a COP30. No Museu de História Natural de Londres, pai e filho participaram do encontro "Contagem regressiva para a COP30: mobilizando ações para o clima e a natureza". Lá, conversaram com o embaixador brasileiro no Reino Unido e conheceram projetos britânicos de inovação climática.

William assume papel de destaque global. O palácio de Kensington, residência oficial do príncipe, confirmou que ele participará da COP30 em nome do rei e fará um discurso oficial. O gesto é visto como um passo importante na consolidação de sua atuação internacional e no preparo para futuras responsabilidades como chefe de Estado.

Agenda ambiental no Brasil. Antes da conferência da ONU, William estará no Rio de Janeiro para a cerimônia do Earthshot Prize, prêmio criado por ele em 2020 para incentivar soluções ambientais inovadoras. A ministra do meio ambiente, Marina Silva, é uma das finalistas este ano. Após o evento, o príncipe seguirá para Belém para a cúpula de chefes de estado.

Charles reduz presença, mas mantém influência. Aos 76 anos e ainda em tratamento contra o câncer, o rei Charles 3º não deve comparecer à COP30, embora tenha liderado pessoalmente a participação britânica em edições anteriores. Sua defesa de causas ambientais remonta há mais de cinco décadas.

COP30 sob tensões globais. A conferência em Belém ocorre em um momento de crescente divisão entre países sobre as metas climáticas. Declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, classificando as mudanças climáticas como "a maior farsa do mundo", e o avanço de partidos europeus contrários à transição energética desafiam o consenso internacional.

Desafios para o avanço climático. Enquanto líderes discutem o custo de financiar energia verde e priorizam gastos militares, ativistas temem que a COP30 enfrente retrocessos nas metas de redução de emissões e no compromisso com o financiamento climático.

Com informações da Reuters