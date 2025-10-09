'Agenda e timing estão dados para 1ª reunião Brasil-EUA', diz ex-embaixador

A negociação comercial entre Brasil e Estados Unidos pode avançar de forma significativa já na primeira reunião técnica em Washington, avalia Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington, no UOL News, do Canal UOL.

O encontro presencial, previsto para este mês, acontece após telefonema entre Lula e Trump e deve focar na redução das tarifas extras sobre produtos brasileiros. Barbosa vê sinais positivos, mas alerta para possíveis entraves políticos.

Acho que agora a coisa está desbloqueada mesmo, depois do telefonema do presidente, a coisa avançou. Eu acho que é um sinal muito positivo e eu continuo achando que, a partir do interesse dos Estados Unidos, a parte política, a parte ideológica fica de um lado e a negociação comercial de outro. O Marco Rubio, por enquanto, está desempenhando as duas funções. Ele, no Departamento de Estado, tem um grupo muito forte contra a esquerda aqui na região, mas ele está com a incumbência do presidente.

Rubens Barbosa

Eu acho que foi muito positivo e a equipe vai tentar avançar em toda essa agenda de interesse americano, de interesse brasileiro, para que quando os dois presidentes se reúnam mais na frente, para que haja uma decisão final sobre tudo isso.

Rubens Barbosa

Barbosa acredita que o cronograma favorece avanços rápidos, desde que não surjam obstáculos fora do radar, e aposta em acordo técnico antes do próximo encontro entre Lula e Trump.

Eu acho que nessa primeira reunião do grupo brasileiro, dos três ministros, a parte técnica, o Mauro Vieira, eu acho que vai avançar muito. Porque a agenda já está dada. Então, eu acho que em poucas semanas isso pode ser resolvido, até o fim do mês, quando deve haver o encontro dos presidentes. O timing da coisa está muito claro e a gente espera que não surja nenhum fato novo político que possa atrapalhar essa negociação.

Rubens Barbosa

O que acontece é que agora, ao que tudo indica? Duas coisas. Na economia e na relação Brasil-Estados Unidos, eu acredito que a gente pode esperar um avanço pragmático de ambos os lados. Antes de falar de namoro, digamos que é uma relação por interesses de ambos os lados, o Brasil é claro dos interesses, os Estados Unidos vai se colocando na mesa também a questão de interesse econômico e a possibilidade também de ganhar.

Leonardo Sakamoto

O Lula já extraiu dessa encrenca com os Estados Unidos os dividendos políticos, grudou na família Bolsonaro. O problema agora se apresenta como solução e o que lhe cabe agora é redobrar os esforços para obter ganhos comerciais, além dos políticos. Se esse objetivo for alcançado, lá na frente, na campanha de 2026, aí mesmo é que ele vai poder explorar politicamente esse episódio.

Josias de Souza

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: