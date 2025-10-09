Topo

Notícias

Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

09/10/2025 13h42

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, reuniu-se com ativistas israelenses em Ramallah nesta quinta-feira (9) para discutir uma paz duradoura com os palestinos, após o acordo de cessar-fogo anunciado entre Israel e o movimento islamista Hamas. 

"Saúdo o acordo assinado hoje, o fim da guerra e a libertação dos reféns", disse Abbas a dezenas de representantes de organizações israelenses pacíficas.

"Há alguns meses, [o presidente dos EUA, Donald] Trump tinha um plano para expulsar os palestinos, mas depois se esqueceu dele", acrescentou no palácio presidencial em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. 

"Permaneceremos em nossa pátria e estabeleceremos um Estado palestino em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental", continuou. 

Participaram da reunião o parlamentar israelense de origem palestina Ayman Odeh e o vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein Al Sheikh. Também estavam presentes Iddo Ilam, ativista e objetor de consciência, que explicou por que decidiu não servir no exército israelense.

"Pedimos um futuro diferente, uma paz entre judeus e palestinos", declarou Rula Daoud, codiretora do Standing Together, um movimento israelense que busca aproximar as comunidades palestina e judaica em Israel. 

O acordo alcançado nas negociações no Egito prevê, entre outras coisas, a libertação de todos os reféns israelenses em troca da libertação de prisioneiros palestinos e de um cessar-fogo em Gaza.

lba/acc/crb/gl/sag/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

Ala governista do PSD vê Ratinho como único que dificultaria apoios regionais à Lula em 2026

Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026