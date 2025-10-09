Topo

Presidente e primeiro-ministro israelenses se reúnem com emissários dos EUA

O presidente e o premiê de Israel se reuniram na noite desta quinta-feira (9), em Jerusalém, com Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados americanos que participaram das negociações indiretas entre Israel e o Hamas, para discutir o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, segundo seus gabinetes.

"O presidente [de Israel Isaac] Herzog expressou sua profunda gratidão ao presidente Donald Trump, a Kushner e a Witkoff por seu papel central e histórico na iminente repatriação dos reféns (...) e por sua ajuda em traçar um caminho rumo a uma nova era de cooperação no Oriente Médio", afirmou a presidência em comunicado.

Os enviados americanos também se reuniram depois com Benjamin Netanyahu, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense.

A imprensa israelense informou que Kushner e Witkoff participaram mais tarde da reunião do governo israelense convocada para aprovar o acordo sobre Gaza anunciado por Trump.

