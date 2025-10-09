Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (9), puxados pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, além de uma perspectiva de produção de petróleo superior à demanda nos próximos meses.

O preço do barril de Brent do mar do Norte, que será entregue em dezembro, fechou em queda de 1,56%, a 61,51 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, que será entregue em novembro, caiu 1,66%, a 61,51 dólares.

Israel e Hamas assinaram, nesta quinta-feira, a primeira fase de um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns, após fortes pressões do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.

"Uma parte do prêmio de risco desaparece do mercado" com este anúncio, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Israel não é um produtor significativo de petróleo, razão pela qual os temores se concentravam principalmente no risco de uma extensão do conflito na região.

"No entanto, as hostilidades entre Israel e Hamas nunca geraram interrupções no abastecimento de petróleo", o que explica a moderação dos movimentos no mercado, segundo o analista.

Os operadores esperavam saber se o acordo motivará os rebeldes iemenitas huthis "a pôr fim a seus ataques contra os barcos ocidentais", o que lhes permitiria navegar novamente pelo mar Vermelho e usar o canal de Suez, explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Se a paz for "estável e confiável, seu impacto (na redução) dos preços será mais estrutural e mais profundo", opinou Claudio Galimberti, economista da Rystad Energy.

