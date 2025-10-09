Desde que comecei a trabalhar com procura e avaliação de carros usados, no ano de 2012, um dos modelos mais solicitados é o Honda Fit.

Esse queridinho do mercado de automóveis usados passou por três gerações bem-sucedidas no nosso país e deixou saudades quando saiu de linha, no fim de 2021.

Avaliei inúmeros Fit, de todas as gerações, e uma coisa posso afirmar: é dos carros mais difíceis de conseguir em bom estado de conservação.

Parece que a fama de inquebrável - que obviamente é exagerada - faz com que seus donos se sintam à vontade para se preocupar apenas com o reabastecimento de combustível. E, verdade seja dita, o danado do Fit é guerreiro mesmo, pois, mesmo com o desleixo dos donos, muitos exemplares continuam funcionais e competentes em transportar pessoas do ponto A para o ponto B.

Encontrar bom Fit exige paciência

Honda Fit 2003 Imagem: Divulgação

Mas para quem trabalha procurando qualidade para seus clientes, não pode se contentar apenas com carros funcionais: é preciso que atenda um padrão mínimo de qualidade, caso contrário, não seria necessário o serviço de um profissional. Bastaria escolher um a esmo, fechar negócio e levar o carro. É justamente aqui que as coisas complicam para o meu lado.

Na semana passada, avaliamos um Fit EXL 2015 para um cliente de São Paulo. O pretendido foi escolhido por ele, e o anúncio era promissor, pois o título dizia ser o "melhor do planeta", literalmente. Já o preço, cerca de R$ 4 mil acima da Tabela Fipe, também tinha tudo para sugerir ser um carro acima da média.

Chamou minha atenção, a baixa quilometragem, de apenas 62 mil km, que para um carro com dez anos, dá uma média de 6.200 km a cada 12 meses. Mas, como dizia ser de única dona e ter comprovantes das manutenções, seria fácil comprovar a veracidade dessa informação.

Com a expectativa nas alturas, fomos avaliar o carro, mas não demorou para nos decepcionarmos. Longe de ser o melhor do planeta, ele estava mais para um Fit comum, tão ruim como tantos outros Fit que passaram por mim. Deixo claro que gosto do compacto da Honda, apesar de muitos proprietários não cuidarem do seu como deveriam.

Foi o caso do exemplar que avaliei: apresentava serviços de funilaria e pintura aos montes e mal feitos, pneus ruins e carpete do assoalho com vários furos - provavelmente por uso de salto alto.

Também constatei a ausência de manual e de qualquer comprovante de manutenção, contrariando o que constava do anúncio.

Além de ser um carro maltratado, possivelmente passou pela fonte da juventude dos usados para ostentar os suspeitos 62 mil km. Ou seja, é mais um Fit que ajuda a comprovar minha teoria de que é um carro de quem não gosta de carro.

Boas alternativas ao Fit

Honda Fit 2020 Imagem: Divulgação

Imediatamente, publiquei um pequeno conteúdo sobre esse caso nas minhas redes, e uma pergunta feita por um seguidor chamou minha atenção: qual alternativa para esse Fit no valor de R$ 70 mil eu indicaria.

Como resposta, eu poderia simplesmente enviar o link de uma coluna escrita há 20 dias, onde listo seis opções de SUVs nessa faixa de preço.

O mais novo da lista, o Peugeot 2008 Allure Pack modelo 2022, tem tabela Fipe de R$ 68,5 mil, cerca de R$ 400 abaixo do preço pedido por aquele Fit 2015. São sete anos de diferença, que fazem toda a diferença no mercado de usados, pois quanto mais novo for um carro, maiores as chances do mesmo estar em bom estado.

Peugeot 2008 Imagem: Divulgação

Mas vou além, pois nem é preciso considerar apenas essa lista de SUVs, já que o Fit nem é um SUV. A dica que eu dou, e que sempre faço, é utilizar os filtros dos classificados sem foco em um modelo ou marca específica.

Nesse caso, para responder a pergunta do seguidor, eu colocaria apenas os filtros de câmbio automático e preço de até R$ 72 mil, considerando margem de negociação.

Nada de escolher cor, carroceria, marca ou quilometragem. Depois, classificaria os anúncios dos mais novos para os mais antigos. O resultado surpreende, pois tem modelos 2023 e até 2024 nessa lista, sem dúvidas com maiores chances de serem melhores do que um Fit com dez anos de uso.

Não é difícil encontrar carros usados com pouco uso, que estejam em bom estado. Difícil mesmo é tentar convencer o comprador de Honda Fit a mudar o foco para outro modelo menos desejados no mercado.

É incrível a reputação que o Fit conquistou, mesmo fora de linha. Ao que parece, muitos preferem colocar um Honda na garagem, mesmo que seja bem mais antigo e rodado, do que outro mais novo de outra marca.

Pelo menos, consegui livrar meu cliente de comprar o exemplar que tinha encontrado. O mesmo não posso dizer de quem realmente comprou, pois, no momento em que escrevi essa coluna, o anúncio já tinha saído do ar.

Para concluir, o recado que quero passar aqui é de como devemos ter mente aberta para as opções do mercado de usados.

Todos os dias, eu atendo pessoas que chegam com pedidos cada vez mais personalizados, como se estivessem na mesa de uma concessionária escolhendo um carro zero-quilômetro.

Acredito que as pessoas que precisam de um bom carro usado precisam ser mais flexíveis para não deixar passar boas oportunidades, independentemente do gosto pessoal.