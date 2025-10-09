Caminhar na esteira inclinada queima gordura? O que a ciência já descobriu

Caminhar na esteira com inclinação é um bom método para queimar gordura. As conclusões são de um estudo publicado no International Journal of Exercise Science.

A pesquisa mostrou que a caminhada em inclinação estimula uma maior queima de gordura como fonte de energia em comparação à corrida na esteira.

A pesquisa mapeou as vantagens de um treino específico, chamado popularmente de "12-3-30" —o treino consiste em caminhar na esteira por 30 minutos com uma inclinação de 12% e velocidade de 4,8 km/h (3 mi/h), por isso "12-3-30".

O resultado é que, embora leve mais tempo para consumir a mesma quantidade de energia, esse tipo de exercício estimula uma maior utilização de gordura como fonte de combustível.

No estudo, os pesquisadores submeteram 16 participantes ativos a duas sessões de treino em esteira: uma usando o protocolo 12-3-30 e outra com corrida. Ambos os exercícios foram realizados até que os voluntários atingissem o mesmo gasto energético.

As medições mostraram que a caminhada inclinada teve menor taxa de gasto calórico por minuto, mas com maior proporção de gordura oxidada em relação aos carboidratos.

Músculos em ação e articulações protegidas

Outra vantagem tem relação com os músculos.

Na caminhada com inclinação, há maior ativação muscular (glúteos, posterior de coxa e panturrilhas) em comparação com a caminhada plana e menor impacto articular que a corrida, o que reduz o risco de lesões.

Ou seja, é mais sustentável, uma vez que, por ser de menor intensidade relativa, pode ser mantido por mais tempo, melhorando a aderência.

Tudo isso, porém, não quer dizer que o protocolo testado é simplesmente "melhor do que correr", mas sim que pode ser útil dependendo do objetivo de quem treina e de suas capacidades físicas.

Inclinação certa depende do corpo e objetivo

Embora caminhar com inclinação favoreça a queima de gordura durante a atividade, é importante lembrar que emagrecer depende do balanço entre o que se gasta e o que se consome ao longo do tempo. A inclinação ajuda, mas não substitui o papel da alimentação e da regularidade dos treinos.

Além disso, manter uma subida acentuada por muito tempo pode ser exigente demais para algumas pessoas. O ideal é ajustar a inclinação e o ritmo ao seu nível de preparo, começando com pequenos aumentos e progredindo gradualmente. O acompanhamento profissional é sempre uma boa pedida para definir o melhor tipo de treino para você.

*Com informações de reportagem publicada em 25/07/2025