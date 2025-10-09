Topo

Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato

São Paulo, 08

09/10/2025 19h10

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigava as ameaças sofridas pelo vereador Lucas Pavanato (PL). Segundo a assessoria do parlamentar, um dos suspeitos foi identificado pelas autoridades. O caso correu em segredo de Justiça.

A investigação teve início após Pavanato registrar um boletim de ocorrência denunciando ameaças de morte feitas pelo X (antigo Twitter). De acordo com a equipe do vereador, os ataques virtuais se intensificaram após o atentado que matou o ativista conservador Charlie Kirk no mês passado, nos Estados Unidos.

"Graças ao brilhante trabalho da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), um dos agressores foi identificado e indiciado, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão", afirmou Pavanato, por meio de sua assessoria.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi investigado como incitação ao crime, apologia e ameaça, sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos da DCCIBER, vinculada ao Deic.

Uma das ameaças partiu do perfil @shhicoapenas, identificado como "shico". O usuário compartilhou uma foto do vereador em um hospital e escreveu: "agora imagina um vídeo do Pavanato tomando um tiro desses, kkkkk". A publicação, no entanto, não está mais disponível para o público e o perfil foi renomeado.

Em janeiro, Pavanato registrou três boletins de ocorrência por ameaças nas redes sociais. Uma das ocorrências relata que ele foi alvo de ofensas e ameaças após anunciar, em 25 de dezembro, a gravidez da mulher; um usuário que republicou a postagem disse que gostaria de "chutar a barriga" dela.

Em outro episódio, após Pavanato comemorar nas redes sociais a suposta "derrota' da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro, um usuário republicou a postagem e escreveu que queria ver Pavanato "morto em praça pública". A mesma frase foi repetida por outro perfil em publicação distinta. Fernanda Torres na verdade venceu o prêmio.

