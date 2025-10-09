Plantio da safra 2025/26 de soja atinge 3,9% em MS, abaixo do ritmo de 2024

São Paulo, 9 - O plantio da safra de soja 2025/26 atingiu 3,9% da área acompanhada em Mato Grosso do Sul até 3 de outubro, segundo informou em nota a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS). O porcentual representa cerca de 187 mil hectares semeados, conforme levantamento do Projeto Siga-MS. Em igual período do ano passado, o avanço era de 5,7%, o que indica atraso de 1,8 ponto porcentual nesta temporada.A região sul do Estado apresenta o ritmo mais acelerado, com 5,8% da área plantada, seguida pela região central, com 1,2%, e pela região norte, com apenas 0,1%. "A mitigação de riscos é essencial, especialmente quando as condições climáticas apresentam oscilações ao longo do ciclo da cultura. Táticas como o escalonamento do plantio são cruciais para atenuar vulnerabilidades associadas às adversidades climáticas que podem prejudicar o desenvolvimento da soja", afirmou em nota o assessor técnico da Aprosoja/MS, Flavio Aguena.O Estado está sob influência do fenômeno climático La Niña, de intensidade fraca a moderada, segundo a associação, o que pode alterar o padrão de chuvas. O clima deve ser determinado por um conjunto de fatores, incluindo frentes atmosféricas e ciclones tropicais, o que traz incertezas sobre a regularidade das precipitações durante o ciclo.Com base no histórico dos últimos cinco anos, a maior parte da safra de soja 2025/26 deve ser semeada entre outubro e novembro. "Historicamente, uma janela de plantio concentra-se entre os dias 17 de outubro e 14 de novembro, período durante o qual aproximadamente 83% da semeadura tem sido realizada", disse Aguena na nota.A estimativa da Aprosoja/MS é de que a área cultivada com soja no Estado cresça 5,9% em relação ao ciclo anterior, alcançando 4,79 milhões de hectares. A produtividade média esperada é de 52,8 sacas por hectare, com produção estimada em 15,2 milhões de toneladas. As projeções são baseadas na média dos últimos cinco anos do projeto Siga-MS.Entre os municípios acompanhados, Fátima do Sul lidera o plantio na região sul, com 20% da área semeada, seguido por Juti e Ponta Porã, ambos com 15%. Na região centro, Rio Brilhante e Ribas do Rio Pardo apresentam 3% da área plantada. Na região norte, Três Lagoas registra 10% de avanço, enquanto a maioria dos demais municípios ainda não iniciou a semeadura de forma significativa.No mercado, a entidade informou que a saca de soja está cotada, em média, a R$ 117,87 no Estado, enquanto a saca de milho está em R$ 49,52. A previsão meteorológica indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade na maior parte de Mato Grosso do Sul nos próximos dias.A comercialização da safra 2024/25 alcançou 89% até 6 de outubro, segundo levantamento da Granos Corretora, avanço de 5 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado.