PF faz operação contra fraudes no INSS em setes estados e no DF

A Polícia Federal realiza hoje uma nova fase da operação Sem Desconto, que apura um suposto esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

O que aconteceu

São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União).

Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. O UOL apurou que foram dezenas de sequestros de bens dos investigados. Não foram divulgados nomes.

Mandados ocorrem em sete estados e mais o Distrito Federal. Os estados são: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia.

Ação tem o objetivo aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Relembre o início da operação

Operação teve início em abril com afastamento do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. A ação tinha como objetivo apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 — ação que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT).

Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. A ação que resultou no afastamento de Stefanutto foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União. Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.

Servidores públicos estavam entre os suspeitos de participação no esquema no início das investigações. Ao todos, seis servidores foram afastados em abril. Além de Stefanutto, também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe da procuradoria federal especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal.