Petrobras está investindo R$ 42 bi para aumentar refino, na Rnest e Boaventura, diz Magda

09/10/2025 18h05

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou nesta quinta-feira, 9, que a empresa está focada em aumentar sua capacidade de refino. Ela participou do anúncio de investimentos na indústria naval e em fábrica de fertilizantes em Maragogipe (BA). "Com os investimentos do Complexo de Energias Boaventura no RJ e com a Refinaria Abreu e Lima (Rnest), serão R$ 42 bilhões investidos para aumentar nosso refino", disse.

A executiva afirmou que a empresa está ampliando a produção e, assim, trabalhando em benefício da balança comercial. "Esse aumento de receita vai permitir produzir combustíveis cada vez mais verdes", disse ao se reportar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Já contratamos um primeiro trem na Rnest e estamos contratando o segundo. Em meados do ano que vem, devemos estar produzindo 50 mil barris desse segundo trem e, a seguir, no outro ano, 130 mil barris por dia", enfatizou.

Em uma refinaria, um "trem" refere-se a um conjunto de equipamentos e unidades de processamento que operam em série para processar o petróleo bruto e transformá-lo em produtos derivados.

Em alguns momentos da cerimônia, a executiva ouviu gritos do público: "A RLAM é nossa". A Refinaria Landulpho Alves (RLAM), atual Refinaria de Mataripe, foi privatizada durante o governo de Jair Bolsonaro. Em resposta, a executiva afirmou: "Nada de ansiedade, vamos ver o que futuro trás para nós."

