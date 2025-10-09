Perdas de Ferrari e HSBC pressionam índice europeu STOXX

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, pressionadas por perdas acentuadas do HSBC e da Ferrari, tirando o índice STOXX de seu nível recorde enquanto os investidores mantinham a cautela diante da turbulência política na França.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,4%, depois de atingir uma máxima recorde na última sessão.

As ações da Ferrari sofreram a pior queda já registrada em um único dia, fechando em seu nível mais baixo desde abril, uma vez que metas financeiras de longo prazo pouco satisfatórias diminuíram o entusiasmo dos investidores e roubaram os holofotes da estreia elétrica da montadora italiana.

As ações do setor automotivo registraram seu pior desempenho diário desde março, com a Michelin também contribuindo para o golpe. A fabricante francesa de pneus caiu 3,8% depois de dizer que seus volumes de vendas no terceiro trimestre irão diminuir em comparação com o ano anterior.

As ações do HSBC tiveram queda de 5,4%, exercendo o maior peso sobre o STOXX, após o banco britânico anunciar que pretende comprar a participação dos acionistas minoritários em sua subsidiária Hang Seng Bank, em um acordo avaliado em cerca de US$13,6 bilhões."

Os investidores acompanharam de perto a França enquanto o presidente Emmanuel Macron procurava seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos, esperando que o próximo escolhido possa conduzir um orçamento através de um Parlamento em crise.

Os ativos franceses foram abalados no início desta semana depois que Sebastien Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo poucas horas depois de anunciar a formação do gabinete.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,41%, a 9.509,40 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,06%, a 24.611,25 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,23%, a 8.041,36 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,59%, a 42.791,60 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,60%, a 15.584,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,99%, a 8.229,95 pontos.