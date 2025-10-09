Topo

Notícias

Perdas de Ferrari e HSBC pressionam índice europeu STOXX

09/10/2025 13h38

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, pressionadas por perdas acentuadas do HSBC e da Ferrari, tirando o índice STOXX de seu nível recorde enquanto os investidores mantinham a cautela diante da turbulência política na França.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,4%, depois de atingir uma máxima recorde na última sessão.

As ações da Ferrari sofreram a pior queda já registrada em um único dia, fechando em seu nível mais baixo desde abril, uma vez que metas financeiras de longo prazo pouco satisfatórias diminuíram o entusiasmo dos investidores e roubaram os holofotes da estreia elétrica da montadora italiana.

As ações do setor automotivo registraram seu pior desempenho diário desde março, com a Michelin também contribuindo para o golpe. A fabricante francesa de pneus caiu 3,8% depois de dizer que seus volumes de vendas no terceiro trimestre irão diminuir em comparação com o ano anterior.

As ações do HSBC tiveram queda de 5,4%, exercendo o maior peso sobre o STOXX, após o banco britânico anunciar que pretende comprar a participação dos acionistas minoritários em sua subsidiária Hang Seng Bank, em um acordo avaliado em cerca de US$13,6 bilhões."

Os investidores acompanharam de perto a França enquanto o presidente Emmanuel Macron procurava seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos, esperando que o próximo escolhido possa conduzir um orçamento através de um Parlamento em crise.

Os ativos franceses foram abalados no início desta semana depois que Sebastien Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo poucas horas depois de anunciar a formação do gabinete.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,41%, a 9.509,40 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,06%, a 24.611,25 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,23%, a 8.041,36 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,59%, a 42.791,60 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,60%, a 15.584,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,99%, a 8.229,95 pontos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

Ala governista do PSD vê Ratinho como único que dificultaria apoios regionais à Lula em 2026

Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026