PepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 3ºtri; no pré-mercado, ação sobe mais de 1% -

São Paulo

09/10/2025 07h34

A PepsiCo anunciou nesta quinta-feira (9) que teve lucro líquido de US$ 2,6 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 11% menor do que o ganho de US$ 2,93 bilhões apurado em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos caiu de US$ 2,13 para US$ 1,90. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 2,29 entre julho e setembro, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,26.

Já a receita da multinacional teve avanço anual de 2,7% no trimestre, a US$ 23,94 bilhões, também acima da previsão da FactSet, de US$ 23,8 bilhões.

A PepsiCo também nomeou um novo diretor financeiro, Steve Schmitt, em substituição a Jamie Caulfield.

Às 7h25 (de Brasília), a ação da PepsiCo subia 1,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

