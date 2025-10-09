Topo

Notícias

PepsiCo supera estimativas de vendas trimestrais

09/10/2025 08h06

(Reuters) - A PepsiCo superou as expectativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre nesta quinta-feira, impulsionada pela demanda resiliente por suas bebidas energéticas, refrigerantes mais saudáveis e salgadinhos nos Estados Unidos.

A PepsiCo está enfrentando a pressão ativista da Elliott Management, com o investidor chamando a atenção para o fato de a empresa estar atrás da principal rival, a Coca-Cola , e pressionando-a a considerar a reestruturação de sua rede de engarrafamento e a venda de marcas não essenciais, como a Quaker Oats.

A empresa informou uma receita líquida trimestral de US$23,94 bilhões, em comparação com as expectativas médias dos analistas de US$23,83 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Durante o ano passado, a PepsiCo se concentrou em adicionar refrigerantes prebióticos e bebidas energéticas ao seu portfólio de produtos, conforme os consumidores se tornam mais preocupados com a saúde.

A empresa também está trabalhando para reformular a marca de seus salgadinhos Lay's e Tostitos para destacar a ausência de corantes alimentares e ingredientes sintéticos, além de introduzir embalagens menores, já que os consumidores buscam opções mais acessíveis.

A PepsiCo também manteve suas metas anuais para o crescimento orgânico da receita e o lucro básico por ação em moeda constante.

A empresa informou um lucro trimestral ajustado por ação de US$2,29, superando as expectativas dos analistas de US$2,26.

(Reportagem de Prerna Bedi e Juveria Tabassum em Bengaluru)

