Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

O vereador bolsonarista Lucas Pavanato (PL) e a vereadora Amanda Vettorazzo (União), integrante do MBL, votaram junto com PT e PSOL contra o projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes (MDB) que aumenta o IPTU em São Paulo.

O que aconteceu

Texto foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, em primeiro turno, com 28 votos. Dezenove vereadores foram contrários ao projeto, que ainda precisa passar por uma segunda e definitiva votação.

A maior parte dos votos contra a proposta veio da esquerda. Juntos, vereadores de PT, PSOL e PSB deram 13 votos para rejeitar o projeto. Mas os vereadores desses partidos fazem oposição a Nunes e já tendem a se opor a pautas governistas.

Além de serem da direita, Pavanato e Vettorazzo integram partidos que fazem parte da base de Nunes na Câmara. O PL, por exemplo, é a sigla do vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo. O União Brasil é o partido do presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, eleito para o cargo com apoio do prefeito. Os vereadores, porém, dizem ser independentes.

Pavanato foi o único do PL a votar contra o aumento proposto por Nunes. Nas redes sociais, o vereador criticou o texto. "O Estado tira o dinheiro do pobre brasileiro com uma mão e distribui migalhas em forma de assistência social com a outra. Votei contra em primeira votação e trabalharei para que não seja aprovado em segunda", disse ele, no X (antigo Twitter).

Amanda Vettorazzo também foi a única do União Brasil a ser contrária. Ela publicou no X uma notícia sobre a aprovação do projeto e escreveu "Votei contra", mostrando o registro da votação dela no sistema da Câmara.

Outros vereadores de direita rejeitaram o texto. Um deles é Cris Monteiro, do Novo, partido que tradicionalmente vota contra aumento de impostos. Janaína Pascoal (PP) também se posicionou pela rejeição.

O que diz o projeto

O texto prevê a atualização do valor venal dos imóveis a partir de 2026, impactando nos valores do IPTU. Uma emenda coletiva dos vereadores da base governista, também aprovada, reduziu a chamada trava de reajuste de 15% para 12% em relação aos imóveis comerciais. Agora, o texto vai passar por audiências públicas antes da votação em segundo turno.

A atualização do valor do metro quadrado da cidade é obrigatória a cada quatro anos. A alteração impacta no cálculo do IPTU porque o imposto é baseado no valor venal dos imóveis, que podem sofrer valorização em função de melhorias urbanas, por exemplo. No caso de residências, o imposto é de 1% sobre o valor do metro quadrado multiplicado pela área total do imóvel.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também propõe atualização das faixas de isenção do IPTU. Atualmente, para ter direito à isenção total do imposto, o imóvel deve ter valor venal de até R$ 120 mil. O novo valor máximo para o benefício, se aprovado pelos vereadores, será de R$ 150 mil.

Contribuintes com só um imóvel passam a ser isentos quando o valor venal for menor que R$ 260 mil (atualmente, o valor é R$ 230 mil). Haverá, ainda, redução no valor do imposto em imóveis com valor venal na faixa entre R$ 260 mil e R$ 390 mil. "Teremos mais imóveis com redução de impostos do que com correção", disse Nunes na apresentação da proposta.