Topo

Notícias

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Vereadores de direita, Amanda Vettorazzo e Lucas Pavanato votaram com a esquerda contra projeto para aumentar IPTU - Fabíola Perez/UOL e Danilo Verpa/Folhapress
Vereadores de direita, Amanda Vettorazzo e Lucas Pavanato votaram com a esquerda contra projeto para aumentar IPTU Imagem: Fabíola Perez/UOL e Danilo Verpa/Folhapress
Bruno Luiz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 16h58

O vereador bolsonarista Lucas Pavanato (PL) e a vereadora Amanda Vettorazzo (União), integrante do MBL, votaram junto com PT e PSOL contra o projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes (MDB) que aumenta o IPTU em São Paulo.

O que aconteceu

Texto foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, em primeiro turno, com 28 votos. Dezenove vereadores foram contrários ao projeto, que ainda precisa passar por uma segunda e definitiva votação.

A maior parte dos votos contra a proposta veio da esquerda. Juntos, vereadores de PT, PSOL e PSB deram 13 votos para rejeitar o projeto. Mas os vereadores desses partidos fazem oposição a Nunes e já tendem a se opor a pautas governistas.

Além de serem da direita, Pavanato e Vettorazzo integram partidos que fazem parte da base de Nunes na Câmara. O PL, por exemplo, é a sigla do vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo. O União Brasil é o partido do presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, eleito para o cargo com apoio do prefeito. Os vereadores, porém, dizem ser independentes.

Pavanato foi o único do PL a votar contra o aumento proposto por Nunes. Nas redes sociais, o vereador criticou o texto. "O Estado tira o dinheiro do pobre brasileiro com uma mão e distribui migalhas em forma de assistência social com a outra. Votei contra em primeira votação e trabalharei para que não seja aprovado em segunda", disse ele, no X (antigo Twitter).

Amanda Vettorazzo também foi a única do União Brasil a ser contrária. Ela publicou no X uma notícia sobre a aprovação do projeto e escreveu "Votei contra", mostrando o registro da votação dela no sistema da Câmara.

Outros vereadores de direita rejeitaram o texto. Um deles é Cris Monteiro, do Novo, partido que tradicionalmente vota contra aumento de impostos. Janaína Pascoal (PP) também se posicionou pela rejeição.

O que diz o projeto

O texto prevê a atualização do valor venal dos imóveis a partir de 2026, impactando nos valores do IPTU. Uma emenda coletiva dos vereadores da base governista, também aprovada, reduziu a chamada trava de reajuste de 15% para 12% em relação aos imóveis comerciais. Agora, o texto vai passar por audiências públicas antes da votação em segundo turno.

A atualização do valor do metro quadrado da cidade é obrigatória a cada quatro anos. A alteração impacta no cálculo do IPTU porque o imposto é baseado no valor venal dos imóveis, que podem sofrer valorização em função de melhorias urbanas, por exemplo. No caso de residências, o imposto é de 1% sobre o valor do metro quadrado multiplicado pela área total do imóvel.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também propõe atualização das faixas de isenção do IPTU. Atualmente, para ter direito à isenção total do imposto, o imóvel deve ter valor venal de até R$ 120 mil. O novo valor máximo para o benefício, se aprovado pelos vereadores, será de R$ 150 mil.

Contribuintes com só um imóvel passam a ser isentos quando o valor venal for menor que R$ 260 mil (atualmente, o valor é R$ 230 mil). Haverá, ainda, redução no valor do imposto em imóveis com valor venal na faixa entre R$ 260 mil e R$ 390 mil. "Teremos mais imóveis com redução de impostos do que com correção", disse Nunes na apresentação da proposta.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Quem são os próximos ministros do STF que devem se aposentar por idade

SP confirma mais 3 casos e sobe para 23 número de intoxicados por metanol

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para Argentina

Presidente palestino diz a TV israelense que deseja 'paz e estabilidade' com Israel

'Hora de seguir outros rumos': Veja discurso de aposentadoria de Barroso

Trump sugere que a Espanha deveria ser 'expulsa' da Otan

Movimento das flotilhas 'vai seguir', diz ativista Thiago Ávila

NOAA diz que La Niña começou em setembro

SP cancela inscrições de 15 bares por venda irregular de bebidas alcoólicas

Trump sugere expulsar Espanha da aliança da Otan