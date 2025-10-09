Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do Estado nos quatro cenários testados por pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 9. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está à frente na corrida ao Senado pelo Rio nas eleições de 2026.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

No primeiro cenário para o governo do Estado, Paes tem 61% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacellar (União), presidente da Alerj, com 13%. A vereadora Monica Benício (PSOL) aparece com 3%, e o médico Ítalo Marsili (Novo) com 1%. Nulos e brancos somam 10% e 12% não sabem ou não responderam.

Quando o nome do senador Flávio Bolsonaro é incluído, Paes mantém a dianteira com 51%, contra 32% de Flávio. Monica Benício e Ítalo Marsili repetem os 3% e 1%, respectivamente. Nulos e brancos somam 8% e 5% não sabem ou não responderam.

Em outro cenário, com Washington Reis (MDB), ex-deputado federal, Paes lidera com 55%, seguido por Bacellar (12%) e Reis (12%). Monica Benício e Marsili mantêm os mesmos índices dos cenários anteriores. Nulos e brancos somam 9% e 8% não sabem ou não responderam.

No quarto cenário testado, Paes tem 53% das intenções de voto. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 16%, enquanto Bacellar registra 13%; Monica, 2% e Marsili, 1%. Nulos e brancos são 9% e 6% não sabem ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data também avaliou a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal que estarão em jogo no Estado em 2026. Flávio Bolsonaro, que está na Casa desde 2018, sai na frente em todos os cenários analisados.

Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Cláudio Castro (PL): 22%

Benedita da Silva (PT): 15%

Marcelo Crivella (Republicanos): 12%

Alessandro Molon (PSB): 7%

Otoni de Paula (MDB): 2%

Nulo/branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 6%

Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Benedita da Silva (PT): 16%

Carlos Portinho (PL): 13%

Washington Reis (MDB): 11%

Alessandro Molon (PSB): 8%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Nulo/branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Cláudio Castro (PL): 21%

Marcelo Freixo (PT): 14%

Anielle Franco (PT): 10%

Anthony Garotinho (Republicanos): 9%

Otoni de Paula (MDB): 1%

Nulo/branco: 9%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 4

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Silas Malafaia (sem partido): 14%

Pedro Paulo (PSD): 12%

Washington Reis (MDB): 11%

Neguinho da Beija-Flor (PT): 9%

Fabiano Horta (PT): 6%

Nulo/branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 8%