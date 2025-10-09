Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Coromandel, em Minas Gerais, é referência quando se fala em descobertas de diamantes no Brasil. Da cidade de 28 mil habitantes saíram as três maiores pedras do país — e a mais recente foi em 2025.

O que aconteceu

Diamante encontrado em maio de 2025 em Coromandel Imagem: Flash/Notícias

A descoberta mais nova é a segunda maior do país. A pedra bruta pesa 646,78 quilates (129,35 gramas) e foi encontrada em maio deste ano, segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM). Está avaliada em R$ 16 milhões.

O município já foi palco da maior descoberta nacional. Em 1938, foi encontrado em Coromandel o maior diamante do Brasil, bruto, com 727 quilates; a partir dele surgiram 29 diamantes menores, entre eles o de 48,26 quilates chamado "Presidente Vargas".

O novo diamante desbancou o antigo segundo lugar. Agora em terceiro no ranking de maiores diamantes descobertos no país, o Darcy Vargas foi extraído também em Coromandel, em 1939, com 460 quilates.

A extração mais recente ocorreu nas margens do Rio Douradinho. A pedra de maio tem coloração marrom e foi retirada em área com PLG (Permissão de Lavra Garimpeira) titulada e fiscalizada, de acordo com a ANM. O titular da PLG declarou o achado no Relatório de Transações Comerciais do Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) em 29 de maio.

A comercialização depende de regras internacionais. A eventual venda, no mercado interno ou para exportação, deve seguir os critérios do CPK (Processo de Certificação de Kimberley).

O Brasil e a ANM têm papel definido no processo. A ANM representa o país no Kimberley Process e, durante a certificação, realiza a identificação e a caracterização do lote — incluindo distribuição por peso e quilates, registro fotográfico, valores estimados e dados sobre origem e destino.

A certificação é concluída com conferência e lacre. Após a identificação, o lote é conferido, embalado e lacrado por um fiscal da ANM, o que permite a emissão do Certificado de Kimberley se todas as exigências legais forem atendidas.

No contexto mundial há outro marco histórico. O maior diamante do mundo, o Cullinan, foi descoberto em 1905 na África do Sul, pesava cerca de 3.106 quilates e foi posteriormente lapidado e dividido em grandes gemas — parte delas integrando joias da Coroa britânica.

Como os diamantes são formados?

Os diamantes se formam nas profundezas da Terra. Eles nascem a cerca de 150 quilômetros abaixo da superfície, onde a pressão e a temperatura são extremamente elevadas.

Nessas condições específicas, as ligações entre os átomos de carbono se quebram, formando novas combinações com características do diamante. "Apesar de ser formado por átomos de carbono, o diamante tem uma aparência cristalina por causa das ligações específicas em sua estrutura", explica Marcos Lanza, professor do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP (Universidade de São Paulo).

Com o passar de milhões de anos, as erupções vulcânicas trazem esses cristais à superfície. Eles são transportados por rochas chamadas kimberlitos ou lamproítos, que funcionam como "condutores" naturais, levando o mineral das camadas internas do planeta até regiões mais próximas ao solo.

Depois de expostos, os diamantes podem ser encontrados em leitos de rios e áreas sedimentares. Geralmente, são locais onde a água e o tempo ajudam a concentrar as pedras. É esse processo natural que explica por que cidades como Coromandel, em Minas Gerais, se tornaram importantes pólos de garimpo no Brasil.

* Com informações da Agência Estado e de reportagens publicadas em 28/11/2020 e 26/06/2025.