Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Ygor Freitas de Andrade, conhecido como "Matuê", foi morto hoje em operação da PCERJ
Ygor Freitas de Andrade, conhecido como 'Matuê', foi morto hoje em operação da PCERJ Imagem: PCERJ/Divulgação
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 14h58

O traficante Ygor Freitas de Andrade, conhecido como "Matuê", e outras duas pessoas foram mortas hoje em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela da Chacrinha, zona oeste da cidade.

O que aconteceu

Polícia matou trio enquanto cumpria mandados de prisão na Operação Contenção na manhã de hoje. A operação, que tem como foco diminuir a atuação do Comando Vermelho nas favelas do Rio, está em curso desde abril.

Segundo a PCERJ, Ygor teria reagido e atacado os agentes, "dando início a um confronto". A polícia afirmou que chegou até o paradeiro do traficante após trabalhos de inteligência.

Nome dos outros dois mortos não foi divulgado pela polícia, que afirmou que eles eram seguranças do homem. Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos na ocasião, segundo a PCERJ.

Traficante era considerado o líder do tráfico na região da Gardênia Azul e tem três mandados de prisão em aberto. Segundo a polícia, ele também faria parte do grupo responsável pela morte de médicos no calçadão na Barra da Tijuca em 2023.

Ygor também era suspeito de participar da morte de um policial na Cidade de Deus em maio. Segundo a PCERJ, o traficante seria um dos autores do assassinato de José Antônio Lourenço Junior, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), morto em 19 de maio durante uma operação.

Lourenço, que era diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do Rio, participava de uma operação de fiscalização da produção de gelo na CDD quando foi baleado. O crime foi considerado um "ataque covarde" pelo sindicato. O policial tinha 38 anos.

