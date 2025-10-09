'Ameaça global': o que envenenamentos por metanol em outros países revelam?

Os casos recentes de intoxicação por metanol no Brasil não são inéditos no mundo. O problema desafia Rússia, Indonésia, Índia e outros países. Pelo mundo, a crise revela alguns padrões, como produção clandestina e falhas no controle.

Rússia: intoxicação em série expõe produção irregular

Na Rússia, em um dos casos mais recentes, 25 pessoas morreram após beberem vodca adulterada em setembro. Os casos, segundo a AFP, ocorreram em São Petersburgo. Testes forenses confirmaram altos níveis de metanol no sangue das vítimas.

As investigações levaram à prisão de 14 suspeitos. Entre eles, estava uma professora e um idoso de 78 anos que fabricava o álcool em casa, segundo a rede de televisão russa REN TV.

As autoridades apreenderam mais de 1.300 litros de bebidas falsificadas, e três processos criminais foram abertos. O caso levantou alertas sobre o comércio paralelo de bebidas no país.

A produção e venda de álcool clandestino não são novidade na Rússia. Em 2021, outro surto deixou 29 mortos na região de Orenburg, perto do Cazaquistão, de acordo com o The Guardian. Nove pessoas foram presas.

Na época, o Ministério do Interior afirmou ter encontrado metanol em bebidas apreendidas em armazéns e lojas. Após um episódio semelhante em 2016, o governo impôs controles mais rígidos sobre produtos com alta concentração de etanol, incluindo medicamentos e perfumes.

Índia: bebida é vendida a preços baixos

Pacientes com intoxicação alcoólica recebem tratamento médico em Diamond Harbour Imagem: AFP PHOTO/Dibyangshu

Em maio, 21 pessoas morreram e 10 foram hospitalizadas no estado de Punjab após consumirem bebidas adulteradas por metanol, segundo a AFP. No ano anterior, em junho de 2024, 53 pessoas morreram e quase 100 foram hospitalizadas no estado de Tamil Nadu, de acordo com o New York Times.

Episódios de intoxicação são recorrentes na Índia. No país, o mercado ilegal de álcool é impulsionado por preços baixos e falta de fiscalização.

A intoxicação por metanol é mais comumente causada pela ingestão de um tipo de bebida, conhecida como hooch. Trata-se de uma bebida derivada de uma mistura de açúcar de cana e amônio, ou arroz fermentado.

Produzida por pessoas não autorizadas e vendida a preços muito mais baixos, essa versão clandestina se torna uma alternativa popular entre quem não pode pagar pelas bebidas legais. Em comparação, uma garrafa de uísque ou rum custa até 400 rupias, enquanto o hooch é vendido por apenas 25 a 30 rupias em garrafas plásticas. Os dados são da Methanol Poisoning Initiative (MPI), da organização internacional Médicos Sem Fronteiras, que atua em zonas de conflito e crises humanitárias.

Para aumentar o lucro, o hooch costuma ser adulterado com metanol, um substituto mais barato do etanol, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras. Em alguns casos, também são misturadas folhas de tabaco secas e até o conteúdo de pilhas, em condições totalmente anti-higiênicas.

Um dos envenenamentos mais graves da história do país ocorreu em fevereiro de 2019. Nos distritos de Golaghat e Jorhat, no estado de Assam, mais de 500 pessoas foram afetadas e pelo menos 168 morreram após consumir álcool falsificado, a maioria delas trabalhadoras de plantações de chá.

Laos: bebida matou turistas

Vista geral do Hospital de Bangkok, para onde um adolescente australiano foi levado após beber álcool contaminado com metanol no Laos Imagem: REUTERS

Em novembro de 2024, seis turistas morreram no Laos, país do Sudeste Asiático. Entre eles, as australianas Holly Bowles e Bianca Jones e a advogada britânica Simone White, em um caso de envenenamento em massa relatado pelo The Guardian.

As investigações locais começaram logo após o incidente, e amostras das bebidas foram enviadas à Tailândia para análise. Segundo especialistas ouvidos pelo The Guardian à época, o padrão dos sintomas relatados foi típico de intoxicação por metanol.

O episódio levou Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia a emitir alertas de viagem sobre o consumo de bebidas alcoólicas em destinos de risco. Em resposta, pesquisadores da Universidade de Adelaide desenvolveram um sensor sem fio capaz de detectar metanol em concentrações muito baixas (até 50 partes por bilhão). O aparelho funciona no hálito de uma pessoa ou no vapor da bebida, segundo o The Guardian.

O episódio reacendeu o alerta sobre a produção caseira e a venda de bebidas adulteradas em países do Sudeste Asiático. Na região, é comum fabricar destilados a partir de arroz ou cana-de-açúcar, muitas vezes misturados com metanol por seu baixo custo.

De acordo com a MPI, a Ásia registra a maior prevalência global de intoxicações por metanol. O continente tem surtos frequentes em países como Indonésia, Índia, Camboja, Vietnã e Filipinas.

Indonésia: bebidas são vendidas em lojas sem licença

Nas últimas duas décadas, a Indonésia registrou o maior número de incidentes de intoxicação por metanol do mundo. A maioria dos casos envolve bebidas falsificadas conhecidas localmente como "miras oplosan" ou Arak, um destilado artesanal feito de flor de coco, arroz ou cana-de-açúcar.

Essas bebidas são vendidas livremente em lojas sem licença, especialmente nas regiões turísticas de Bali, Lombok e Ilhas Gili. Muitos turistas estrangeiros morreram ou ficaram cegos após consumir Arak contaminado, mas o impacto é ainda mais devastador entre a população local, onde a produção clandestina é generalizada e o acesso a atendimento médico é limitado, segundo informações da MPI.

Camboja: atalhos químicos levaram à intoxicação

No Camboja, o envenenamento por metanol está fortemente ligado à produção artesanal de vinho de arroz, uma tradição milenar. A bebida é usada em festas, cerimônias espirituais e remédios caseiros. Com o aumento dos custos de produção, especialmente o da lenha usada na destilação, muitos fabricantes recorreram a atalhos químicos perigosos, adicionando metanol para acelerar o processo e reduzir gastos.

As condições sanitárias precárias e a ausência de controle estatal resultam em intoxicações frequentes. Em 2012, um dos piores surtos deixou 49 mortos e mais de 300 hospitalizados, revelando a dimensão do risco oculto nas bebidas caseiras do país, de acordo com levantamento do MPI.

Vietnã: bebidas circulam sem rótulo

O Vietnã é o maior consumidor de álcool da região da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e estima-se que 85% das bebidas alcoólicas consumidas sejam de origem artesanal. O Vietnã está no nono lugar da lista do MPI, que aponta os 10 países com maior número de incidentes com metanol. Foram 28 casos até setembro deste ano.

A ausência de padrões de qualidade e a falta de controle sobre destilarias ilegais tornaram o país um terreno fértil para casos de envenenamento por metanol. De bares urbanos a comunidades rurais, o álcool falsificado circula amplamente, muitas vezes sem rótulo, registro ou origem clara, o que dificulta qualquer rastreamento quando surtos de intoxicação ocorrem.

Filipinas: 'gim cego' descreve efeito devastador

Nas Filipinas, o termo popular "Gin-Bulag", literalmente "gim cego", é usado para descrever o efeito devastador do metanol em bebidas adulteradas. Casos de gim misturado com metanol já foram registrados em áreas mais pobres, e o nome vem da cegueira súbita que muitas vítimas sofrem após a ingestão.

Apesar da gravidade, a conscientização sobre os riscos e tratamentos ainda é baixa, tanto entre o público quanto entre os profissionais de saúde. Em grande parte dos casos registrados, não há menção ao uso de antídotos como etanol ou fomepizol, o que agrava as consequências e mantém o problema fora do radar médico e político do país.

Envenenamento por metanol é uma 'ameaça global', diz organização médica

O envenenamento por metanol mata entre 20% e 40% das vítimas todos os anos. Os dados são da Methanol Poisoning Initiative (MPI), da organização Médicos Sem Fronteiras. O metanol é um álcool industrial, visualmente idêntico ao etanol das bebidas comuns, mas extremamente tóxico. Mesmo em pequenas doses, pode causar cegueira, convulsões e morte.

De acordo com dados da Methanol Poisoning Initiative, os dez países com maior número de casos suspeitos de envenenamento por metanol são:

Indonésia (335 casos suspeitos)

Índia (140 casos suspeitos)

Rússia (121 casos suspeitos)

Bangladesh (52 casos suspeitos)

Paquistão (42 casos suspeitos)

China (30 casos suspeitos)

Camboja (28 casos suspeitos)

Irã (28 casos suspeitos)

Vietnã (28 casos suspeitos)

Quênia (24 casos suspeitos)

*Com informações de matéria publicada em 28/09/2025.