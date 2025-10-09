Topo

Notícias

Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

São Paulo, 09

09/10/2025 21h59

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organização responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta quinta-feira, 9, que 111.480 pessoas se inscreveram neste ano para participar do processo seletivo de 2026 da universidade - 4.150 inscrições a mais do que no ano passado, o que representa uma interrupção da trajetória de queda iniciada em 2023.

O número de candidatos vinha caindo nos últimos dois anos: em 2022, foram 114.434 inscritos; em 2023, 110.369; e em 2024, 107.330. Segundo informações da Fuvest, o vestibular chegou a ter 130.768 candidatos inscritos em 2020 para o processo seletivo de 2021.

O número total de inscrições inclui 12.960 "treineiros", ou seja, alunos que ainda não concluíram o ensino médio e prestarão a prova como forma de se preparar para os próximos anos. Outros 13.317 vestibulandos receberam a isenção/redução da taxa de inscrição.

Na seleção para 2026, a USP terá 8.147 vagas a serem disputadas, das quais 4.888 para candidatos na modalidade ampla concorrência; 2.053 vagas para candidatos vindos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (EP/PPI).

A prova da 1ª fase da Fuvest acontecerá no dia 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Já as provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro - no primeiro dia, o candidato terá de responder a 10 questões discursivas de português, além de escrever a redação; no segundo dia, serão 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida pelo candidato.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Hugo Motta destaca importância de Barroso e diz que ele 'fará falta' no STF

Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

Moraes destitui advogados de Filipe Martins e ex-assessor de Bolsonaro após defesa perder prazo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU por mobilização militar dos EUA

Moraes aponta má-fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro

Com ciática, LeBron James vai desfalcar Lakers no início da temporada

Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão de Milton Baptista

Líder do governo Lula no Congresso cita Pacheco e Messias para sucessão de Barroso no STF

Procuradora-geral de Nova York adversária de Trump é indiciada por fraude hipotecária

Aposentadoria de Barroso: como é a escolha de um ministro do STF?