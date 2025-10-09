Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organização responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta quinta-feira, 9, que 111.480 pessoas se inscreveram neste ano para participar do processo seletivo de 2026 da universidade - 4.150 inscrições a mais do que no ano passado, o que representa uma interrupção da trajetória de queda iniciada em 2023.

O número de candidatos vinha caindo nos últimos dois anos: em 2022, foram 114.434 inscritos; em 2023, 110.369; e em 2024, 107.330. Segundo informações da Fuvest, o vestibular chegou a ter 130.768 candidatos inscritos em 2020 para o processo seletivo de 2021.

O número total de inscrições inclui 12.960 "treineiros", ou seja, alunos que ainda não concluíram o ensino médio e prestarão a prova como forma de se preparar para os próximos anos. Outros 13.317 vestibulandos receberam a isenção/redução da taxa de inscrição.

Na seleção para 2026, a USP terá 8.147 vagas a serem disputadas, das quais 4.888 para candidatos na modalidade ampla concorrência; 2.053 vagas para candidatos vindos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (EP/PPI).

A prova da 1ª fase da Fuvest acontecerá no dia 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Já as provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro - no primeiro dia, o candidato terá de responder a 10 questões discursivas de português, além de escrever a redação; no segundo dia, serão 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida pelo candidato.