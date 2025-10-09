Topo

Notícias

Novo Nordisk adquire Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bi

São Paulo

09/10/2025 15h42

A Novo Nordisk concordou em adquirir a Akero Therapeutics, empresa norte-americana de biotecnologia, por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira, 9.

A transação deve ser concluída perto do fim do ano.

A Novo Nordisk afirmou que a aquisição contribuirá para sua estratégia de desenvolver medicamentos para pessoas que vivem com diabetes, obesidade e suas comorbidades associadas.

A Akero está desenvolvendo um medicamento chamado EFX para tratar MASH, uma doença hepática relacionada à obesidade.

Segundo os termos do acordo, a empresa dinamarquesa pagará inicialmente US$ 54 por ação em dinheiro, ou US$ 4,7 bilhões, no fechamento.

Os acionistas da Akero também receberão um direito de valor contingente de US$ 6 por ação em dinheiro, ou um total de US$ 500 milhões, após a aprovação regulatória dos EUA do medicamento da americana para o tratamento de cirrose compensada devido à esteato-hepatite associada à disfunção metabólica até 30 de junho de 2031.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Sabino anuncia saída do União Brasil após suspensão das funções partidárias e embate com Caiado

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

"Ninguém será obrigado a deixar Gaza", diz Trump

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA

Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

Chefe da diplomacia brasileira irá aos EUA negociar tarifaço

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe