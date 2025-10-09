Nova líder do partido governista do Japão promete elaborar plano de estímulo imediatamente

TÓQUIO (Reuters) - A nova líder do partido governista do Japão, Sanae Takaichi, disse nesta quinta-feira que emitirá imediatamente uma ordem para compilar um pacote de medidas para amortecer o golpe econômico do aumento do custo de vida, assim que for escolhida pelo Parlamento para ser a próxima primeira-ministra do país.

Takaichi fez o comentário em uma entrevista à emissora pública NHK.

"Precisamos aprovar no Parlamento uma lei para cortar o imposto sobre a gasolina e elaborar um orçamento suplementar. Caso contrário, as pessoas continuarão sofrendo com o aumento do custo de vida, o que prejudicará o consumo, os lucros das empresas e a economia", disse Takaichi na entrevista.

"Acredito que todos os partidos concordam que precisamos agir rapidamente para tomar medidas que amorteçam o impacto do aumento do custo de vida", acrescentou.

(Reportagem de Leika Kihara)