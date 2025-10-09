Topo

Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai

09/10/2025 09h03

O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido nesta quinta-feira (9) ao escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai, um dos mais importantes do país e conhecido por explorar em sua obra temas como o passado comunista e a melancolia, com um estilo prolixo.

O autor, de 71 anos, foi agraciado "por sua obra fascinante e visionária que, em meio a um terror apocalíptico, reafirma o poder da arte", explicou o júri.

Krasznahorkai é "um grande escritor épico da tradição centro-europeia que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e se caracteriza pelo absurdo e o excesso grotesco", acrescentou em um comunicado.

"Mas ele tem mais recursos, e olha para o Oriente ao adotar um tom mais contemplativo e finamente calibrado", continuou a Academia Sueca.

Seu primeiro romance, "Sátántangó", escrito em 1985, explora os temas da distopia pós-moderna e a melancolia, e o fez ser conhecido na Hungria. Continua sendo sua obra mais famosa.

O romance narra a vida em um vilarejo em decadência da Hungria comunista através de 12 capítulos, cada um composto por um único parágrafo de grande extensão.

Krasznahorkai estava entre os favoritos ao prêmio de Literatura, o quarto da semana dos Nobel.

O prêmio foi concedido no ano passado à sul-coreana Han Kang, a primeira mulher asiática a ganhar o Nobel.

