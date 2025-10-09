Nível de juros do BCE é robusto o suficiente para gerenciar choques, mostra ata de reunião

FRANKFURT (Reuters) - Os membros do Banco Central Europeu não estão com pressa para reduzir novamente as taxas de juros, mesmo que estejam cientes da incerteza e dos riscos excepcionalmente altos, segundo a ata de sua reunião de 10 e 11 de setembro divulgada nesta quinta-feira.

O BCE deixou os juros inalterados em setembro e ofereceu uma avaliação modestamente otimista da economia da zona do euro, indicando que a barra para qualquer afrouxamento adicional da política monetária é alta, mesmo que as tarifas dos Estados Unidos ainda afetem as perspectivas.

"O nível atual das taxas de juros deve ser visto como suficientemente robusto para administrar os choques, tendo em vista os riscos de inflação e levando em conta uma ampla gama de cenários possíveis", mostrou a ata da reunião.

A chance de novos cortes nas taxas de juros diminuiu ainda mais nas semanas seguintes à reunião, devido aos dados relativamente benignos e aos comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, de que a faixa de risco em torno das perspectivas de inflação estava diminuindo.

Os mercados agora veem quase nenhuma chance de um corte nos juros este ano, após 2 pontos percentuais de afrouxamento no ano até junho, e veem uma chance em três de um último movimento em algum momento no primeiro semestre do próximo ano.

"É provável que a situação atual mude substancialmente em algum momento, mas atualmente é difícil saber quando e em que direção", disse o BCE no documento.

Ainda assim, a porta para mais afrouxamento não se fechou totalmente, dados os amplos riscos negativos.

A França está em turbulência, a produção industrial alemã está despencando e as exportações alemãs para os EUA estão caindo rapidamente. A poupança das famílias continua subindo, o consumo privado está fraco e a lucratividade das empresas está encolhendo.

(Reportagem de Balazs Koranyi)