"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9) que "ninguém será obrigado a deixar" Gaza, um dos pontos de seu plano de paz para o território palestino, cuja primeira fase já foi aprovada por Israel e pelo Hamas.

"Ninguém será obrigado a deixar [Gaza]. Não, é exatamente o contrário", assegurou o republicano desde o Salão Oval, onde recebeu o presidente finlandês, Alexander Stubb.

dk-aue/des/bjt/dga/nn/am

© Agence France-Presse