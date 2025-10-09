Topo

Notícias

"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

09/10/2025 17h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9) que "ninguém será obrigado a deixar" Gaza, um dos pontos de seu plano de paz para o território palestino, cuja primeira fase já foi aprovada por Israel e pelo Hamas.

"Ninguém será obrigado a deixar [Gaza]. Não, é exatamente o contrário", assegurou o republicano desde o Salão Oval, onde recebeu o presidente finlandês, Alexander Stubb.

dk-aue/des/bjt/dga/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

Copersucar: produção de biometano no Brasil pode mais do que triplicar até 2027

Pauta de videográficos

Moraes nega pedido da defesa de Tagliaferro para notificá-lo por carta na Itália

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Sabino anuncia saída do União Brasil após suspensão das funções partidárias e embate com Caiado

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA