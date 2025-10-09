Night Run São Paulo: corrida de 5 km e 10 km vai iluminar o Pacaembu

Quer correr sob as luzes da cidade em um dos cartões-postais de São Paulo? A Night Run, que terá sua segunda etapa de 2025 na capital paulista em 1º de novembro, é a oportunidade para isso.

Com percursos de 5 km e 10 km na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a prova convida os atletas a experimentarem a cidade de uma nova perspectiva, unindo a busca pela saúde com a energia da noite paulistana.

Trajeto icônico e energia noturna

A prova tem largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente à Mercado Livre Arena Pacaembu, um dos endereços mais tradicionais do esporte paulistano. A largada dos 10 km está programada para as 18h30. Uma hora depois, às 19h30, partem os atletas dos 5 km.

No trajeto, os inscritos contarão com postos de hidratação e, na arena do evento, estarão disponíveis serviços como guarda-volumes para garantir a comodidade dos participantes.

Kit de participação

Há diferentes opções para fazer sua inscrição :

Inscrição Participação - R$ 159,99 : permite a participação na corrida, com número do peito, e uma medalha pós-prova.

Kit Night Run - R$ 169,99 : Inclui camiseta de manga longa, sacola, uma ampulheta e a medalha pós-prova.

Kit Plus - a partir de R$ 244,99 : com boné, camiseta de manga longa, sacola, ampulheta e medalha pós-prova.

Kit Super - a partir de R$ 338,99 : moletom, camiseta de manga longa, sacola, relógio, porta-cartão e a medalha pós-prova.

Kit Bota Pra Correr - a partir de R$ 339,98: pacote para dupla, que inclui duas inscrições, duas camisetas, duas sacolas e duas medalhas.

Para mais informações e link de inscrição acesse o site oficial do evento: nightrun.com.br.

