Topo

Notícias

Night Run São Paulo: corrida de 5 km e 10 km vai iluminar o Pacaembu

Bruno Barrosh
Imagem: Bruno Barrosh
do UOL

Do UOL

09/10/2025 05h31

Quer correr sob as luzes da cidade em um dos cartões-postais de São Paulo? A Night Run, que terá sua segunda etapa de 2025 na capital paulista em 1º de novembro, é a oportunidade para isso.

Com percursos de 5 km e 10 km na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a prova convida os atletas a experimentarem a cidade de uma nova perspectiva, unindo a busca pela saúde com a energia da noite paulistana.

Trajeto icônico e energia noturna

A prova tem largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente à Mercado Livre Arena Pacaembu, um dos endereços mais tradicionais do esporte paulistano. A largada dos 10 km está programada para as 18h30. Uma hora depois, às 19h30, partem os atletas dos 5 km.

No trajeto, os inscritos contarão com postos de hidratação e, na arena do evento, estarão disponíveis serviços como guarda-volumes para garantir a comodidade dos participantes.

Kit de participação

Há diferentes opções para fazer sua inscrição :

  • Inscrição Participação - R$ 159,99: permite a participação na corrida, com número do peito, e uma medalha pós-prova.

  • Kit Night Run - R$ 169,99: Inclui camiseta de manga longa, sacola, uma ampulheta e a medalha pós-prova.

  • Kit Plus- a partir de R$ 244,99: com boné, camiseta de manga longa, sacola, ampulheta e medalha pós-prova.

  • Kit Super- a partir de R$ 338,99: moletom, camiseta de manga longa, sacola, relógio, porta-cartão e a medalha pós-prova.

  • Kit Bota Pra Correr - a partir de R$ 339,98: pacote para dupla, que inclui duas inscrições, duas camisetas, duas sacolas e duas medalhas.

Para mais informações e link de inscrição acesse o site oficial do evento: nightrun.com.br.

VivaBem é parceiro de mídia da Night Run São Paulo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP

Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

"Ninguém será obrigado a deixar Gaza", diz Trump

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA

Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe

Trump diz que "aumentará a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia

Hamas recebeu garantias de mediadores e dos EUA confirmando fim da guerra, diz chefe do grupo