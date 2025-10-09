Netanyahu não queria paz; Trump mudou após pressão interna, diz professor

Benjamin Netanyahu só aceitou negociar a paz em Gaza por pressão internacional e dos Estados Unidos, especialmente do presidente Donald Trump, analisou Paulo Velasco, professor de relações internacionais da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O acordo, mediado por Trump, foi firmado após forte resistência interna em Israel e diante de ameaças à sobrevivência política de Netanyahu, que depende da coalizão de extrema-direita e enfrenta processos judiciais.

Netanyahu deu demonstrações bastante sólidas ao longo dos últimos meses de que não queria de fato uma paz e que a vontade dele era passar por cima dos palestinos e do que restasse, destruindo ali por completo. Autoridades do governo não tinham vergonha em declarar isso e que reconstruir era mais fácil, uma vez que já estava tudo destruído.

Essa paz não veio por vontade própria. Não foi um belo dia que o Netanyahu acordou, e caiu em si de que o melhor era buscar um entendimento com o Hamas e resgatar os reféns em favor de uma paz. Ele foi pressionado a isso, em uma conjuntura em que se articularam países da envergadura da Turquia, do Qatar, do Egito e até mesmo a Arábia Saudita. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

Velasco ressalta que a mediação de Trump foi decisiva para o recuo de Netanyahu, já que o premiê respeita o ex-presidente americano e não tinha alternativa diante da pressão.

Seria complicado para Israel dizer não, ainda mais tendo sido esse entendimento apadrinhado e chancelado pelo Donald Trump, que é um personagem com ascendência sobre o Netanyahu. Ele não respeitava [Barack] Obama e nem [Joe] Biden, mas Trump, sim. Os dois falam a mesma língua e estão na mesma página, de alguma maneira.

Netanyahu sabe que é melhor ter Trump ao seu lado do que contra si. Israel não teve muita alternativa a não ser ceder. Ele foi levado a isso pelo Trump e pela realidade, com essa conjuntura de players que se articularam em favor desse entendimento. Não há dúvida alguma de que isso partiu menos da vontade da cabeça dele, mas Netanyahu teve que ceder e se curvar a esse tipo de acerto. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

O especialista avalia que a coalizão de Netanyahu é frágil e que o premiê pode até ser preso se perder o cargo.

A articulação e a coalizão de governo da Netanyahu é bem frágil. Temos visto divergências com ministros de uma ala mais radical, que provocam a queda do governo caso saiam. Netanyahu depende deles para manter a maioria no parlamento israelense. Além disso, há uma oposição ganhando força nos últimos meses, com um discurso muito crítico ao Netanyahu.

Netanyahu poderia efetivamente perder o cargo se houver uma mudança no equilíbrio de forças em Israel. Não surpreenderia se, além de perder o cargo, ele fosse preso. São muitas as contas que ele tem pendentes com a Justiça. Por isso ele se apega tão claramente ao poder para tentar se livrar desse tipo de problema que pode enfrentar com a Justiça. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

'Trump mudou por pressão interna', analisa Paulo Velasco

Donald Trump alterou sua postura sobre Gaza mirando dividendos eleitorais e apoio popular, afirma Paulo Velasco, destacando a influência do cenário interno dos EUA e a busca do ex-presidente pelo Nobel da Paz.

Não há dúvida que pesou. Trump também olha muito o público interno. Primeiro, temos que lembrar que o encerramento da guerra é uma promessa de campanha dele. Trump disse que encerraria esse conflito, como também o da Ucrânia, mas aí são outros quinhentos e talvez o desafio seja maior, porque lidar com o Putin é mais desafiador do que com Netanyahu.

Reparem como mudou a retórica do Trump e agora ela parece mais afeita, estável e próxima de uma realidade, digamos assim. Certamente a variável doméstica teve uma grande influência nisso. Paulo Velasco, professor de relações internacionais

