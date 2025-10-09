Padilha diz que não vai deixar Saúde para se candidatar: 'Compromisso'

Alexandre Padilha, ministro da Saúde, afirma que não será candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 e garante compromisso integral com a pasta, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL.

Padilha reforça que aceitou o convite do presidente Lula com a condição de se dedicar totalmente ao Ministério da Saúde até dezembro do ano que vem.

Não sou candidato. Quando o presidente Lula me convidou para voltar a ser ministro da saúde, ele perguntou sobre isso porque qual que é a preocupação dele? Eu assumi em março. Se alguém é candidato, ia sair em abril do ano que vem, ia ficar um ano só. Alexandre Padilha

Padilha que foi candidato a governador do estado de São Paulo nas eleições de 2014, diz que ser ministro da Saúde é uma honra e que já descartou qualquer hipótese de uma nova candidatura. "Falei pra ele: 'Presidente, pra mim, como médico, nada me honra mais do que ser Ministro da Saúde pela segunda vez.' Então, quando ele falou isso, eu tirei qualquer hipótese pra poder se dedicar integralmente ao Ministério".

O ministro também afirma que sua dedicação no momento é fortalecer e redesenhar o Sistema Único de Saúde: "A gente está vivendo a necessidade, o desafio de construir o que eu chamo do SUS pós-pandemia, do SUS pós-pandêmico, que tem que enfrentar, do ponto de vista cultural e político, tem que enfrentar o negacionismo. Do ponto de vista institucional, tem que redesenhar o SUS."

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, subiu para 18 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. Ainda há outros 158 casos em investigação.

A gente registra todo ano, em torno de 20 casos de intoxicação por metanol, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é uma situação anormal. Alexandre Padilha

De acordo com o ministro, o número elevado de casos iniciais concentrados em um estado e a identificação de ocorrências em outras regiões indicam que o problema pode ter dimensão nacional. Ele afirmou que, com a mobilização do Ministério e o alerta às autoridades de saúde, novas notificações devem surgir.

'Etanol farmacêutico é antídoto', diz Padilha sobre intoxicação

O ministro Padilha explica que etanol farmacêutico e fomepizol são antídotos utilizados no tratamento de intoxicação por metanol, com orientações específicas aos profissionais de saúde.

Existe já um antídoto no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Não é o do combustível, nem o que você bebe nas outras bebidas, é uma concentração específica que é disponível. Então, a gente orienta como utilizar isso. Alexandre Padilha

Padilha relata socorro em voo: 'Mais comum do que imagina'

Na entrevista, o ministro, que é médico, relembrou o episódio recente em que prestou socorro a uma passageira que desmaiou antes da decolagem de um voo em Brasília, e afirmou que esse tipo de ocorrência é mais frequente do que se imagina.

"Não é a primeira vez que acontece isso comigo. É uma coisa mais comum do que você imagina. Tanto voo nacional, [como] voo internacional", contou.

Padilha aposta em vacina brasileira da dengue em 2025

Padilha revela otimismo quanto à distribuição da vacina nacional contra dengue em 2025, após acordo internacional para ampliar a produção pelo Instituto Butantan.

Nossa expectativa é que no final desse ano a gente já possa começar a disponibilizar as primeiras doses de vacina no ano que vem também um número maior com o crescimento da produção. Alexandre Padilha

