MP 1.303 foi derrubada porque lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, diz Haddad no X

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou há pouco um vídeo nas redes sociais em que fala que a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que trazia alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi derrubada ontem pelo Congresso porque o lobby dos privilegiados prevaleceu.

Ele justificou que a medida visava a garantir os investimentos em saúde, educação e Previdência de 2026, cobrando "o mínimo" de bilionários, bancos e bets. Segundo Haddad, tratava-se de uma operação "simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada".

"Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha, a escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados", prosseguiu. Ele ainda sustentou que parlamentares escolheram "blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado".

Na sequência, sem citar nomes, o ministro afirmou que "escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula".

Em tom eleitoral, Haddad disse que o povo "mostrará sua força e dará um basta". "O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu".

Na parte final do vídeo, de dois minutos e 34 segundos, o chefe da equipe econômica afirmou que o futuro do País não será "sacrificado num tabuleiro de interesses menores".

Por fim, sem apresentar alternativas, Haddad afirmou que a MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, "mas nós seguiremos de pé ao lado do povo brasileiro, defendendo os seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameace".

Ele finalizou com uma convocatória para que as pessoas ajudem "essa verdade a chegar mais longe".