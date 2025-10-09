Topo

Notícias

Moraes destitui advogados de Filipe Martins e ex-assessor de Bolsonaro após defesa perder prazo

São Paulo, 09

09/10/2025 21h50

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destituiu nesta quinta-feira, 9, os advogados de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Filipe Martins, ex-assessor especial da Presidência, que integram o "núcleo 2" da trama golpista.

Na decisão, Moraes afirmou que as defesas atuaram de forma "inusitada" e com "nítido caráter procrastinatório" ao deixar de apresentar as alegações finais no prazo, mesmo após intimação - o que, segundo o ministro, configurou litigância de má-fé e tentativa de retardar o andamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Martins é representado por Jeffrey Chiquini e Câmara, por Eduardo Kuntz.

Procurados, os advogados ainda não se manifestaram.

Moraes determinou o envio imediato dos autos à Defensoria Pública da União (DPU), para que um defensor apresente as alegações finais em nome de ambos os réus. O ministro disse que a medida é necessária "para evitar nulidade e garantir o direito de defesa", mas criticou o uso do processo "como instrumento de procrastinação".

Com a manifestação da DPU, o processo ficará pronto para sentença. A ação penal integra a investigação do núcleo 2 e refere-se aos acusados de operacionalizar a tentativa de permanência no poder.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Terremoto de magnitude 7,4 sacode o sul das Filipinas (Serviço Geológico dos EUA)

Marrocos vence Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar EUA nas quartas do Mundial Sub-20

Jiboia é encontrada escondida dentro de caminhonete em oficina no ES; veja

Equador mobiliza 3 mil militares em Quito em meio a protestos indígenas

Hugo Motta destaca importância de Barroso e diz que ele 'fará falta' no STF

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP

Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

Documentário sobre reformas econômicas na Argentina estreia hoje

A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais

Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

Moraes destitui advogados de Filipe Martins e ex-assessor de Bolsonaro após defesa perder prazo