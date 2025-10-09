Topo

Notícias

Moraes aponta má-fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro

Alexandre de Moraes é relator dos processos da trama golpista - 10.09.2025 - Gabriela Biló/Folhapress
Alexandre de Moraes é relator dos processos da trama golpista Imagem: 10.09.2025 - Gabriela Biló/Folhapress
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 21h34

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes destituiu os advogados de Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e réus na ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimadas, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira.

Ministro determinou que a Defensoria Pública da União assuma as defesas. A súmula 523 do STF prevê que, caso os advogados não apresentem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo.

Comportamento das defesas foi "absolutamente inusitado", disse Moraes. Para o ministro, a demora na entrega é uma "clara manobra procrastinatória", que configura litigância de má-fé "em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal."

Marcelo Câmara tinha quatro advogados no processo. Jorge Felipe Oliveira da Silva, Diego Godoy Gomes, Luiz Eduardo Kuntz e Luiz Christiano Kuntz foram destituídos por Moraes. Já Filipe Martins era defendido por Jeffrey Chiquini e Ricardo Scheiffer Fernandes.

Ex-assessores integram o núcleo 2 da trama golpista. Também integram o grupo os réus Silvinei Vasques, Fernando de Sousa Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes, que apresentaram as alegações finais no prazo.

Defesa de Marcelo Câmara disse que tomará providências cabíveis para seguir no caso. Os advogados alegam que uma diligência deferida pelo STF ainda não havia sido cumprida, e que as alegações finais serão apresentadas até o dia 23 de outubro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Terremoto de magnitude 7,4 sacode o sul das Filipinas (Serviço Geológico dos EUA)

Marrocos vence Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar EUA nas quartas do Mundial Sub-20

Jiboia é encontrada escondida dentro de caminhonete em oficina no ES; veja

Equador mobiliza 3 mil militares em Quito em meio a protestos indígenas

Hugo Motta destaca importância de Barroso e diz que ele 'fará falta' no STF

Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP

Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

Documentário sobre reformas econômicas na Argentina estreia hoje

A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais

Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

Moraes destitui advogados de Filipe Martins e ex-assessor de Bolsonaro após defesa perder prazo