Moraes aponta má-fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes destituiu os advogados de Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e réus na ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimadas, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira.

Ministro determinou que a Defensoria Pública da União assuma as defesas. A súmula 523 do STF prevê que, caso os advogados não apresentem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo.

Comportamento das defesas foi "absolutamente inusitado", disse Moraes. Para o ministro, a demora na entrega é uma "clara manobra procrastinatória", que configura litigância de má-fé "em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal."

Marcelo Câmara tinha quatro advogados no processo. Jorge Felipe Oliveira da Silva, Diego Godoy Gomes, Luiz Eduardo Kuntz e Luiz Christiano Kuntz foram destituídos por Moraes. Já Filipe Martins era defendido por Jeffrey Chiquini e Ricardo Scheiffer Fernandes.

Ex-assessores integram o núcleo 2 da trama golpista. Também integram o grupo os réus Silvinei Vasques, Fernando de Sousa Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes, que apresentaram as alegações finais no prazo.

Defesa de Marcelo Câmara disse que tomará providências cabíveis para seguir no caso. Os advogados alegam que uma diligência deferida pelo STF ainda não havia sido cumprida, e que as alegações finais serão apresentadas até o dia 23 de outubro.