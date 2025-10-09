Dezenas de bebês aguardam resgate em Gaza após missão da ONU ser cancelada

A instituição de caridade infantil da ONU disse nesta quinta-feira que teve que suspender uma missão pré-aprovada de transferência de dois bebês recém-nascidos da Cidade de Gaza porque não obteve autorização da segurança israelense, já que as operações militares continuam, apesar de um novo acordo de cessar-fogo.

Os bebês fazem parte de um grupo de 18 recém-nascidos em hospitais do norte de Gaza, de onde as agências da ONU têm tentado retirar em meio a um ataque israelense contínuo à maior área urbana do enclave.

Os dois recém-nascidos, ambos com menos de um mês de idade, foram deixados em incubadoras no Hospital Al Helo porque não puderam ser transferidos com segurança junto com seus pais, que fugiram do norte de Gaza ao lado de centenas de milhares de outras pessoas, segundo a UNICEF.

"Colocamos os bebês no banco de trás do carro e os levamos para o nosso escritório, e estávamos esperando autorização para sair de lá. Infelizmente, não obtivemos essa autorização", disse Hamish Young, Coordenador Sênior de Emergência do UNICEF, em uma mensagem enviada à Reuters da Cidade de Gaza, falando sob fogo de metralhadora.

O COGAT, braço do Exército israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ele já contestou anteriormente as alegações de que não permitiria transferências médicas.

O UNICEF compartilhou imagens dos bebês enrolados em cobertores pesados em um veículo da ONU, tiradas durante a missão de 14 horas.

Young disse que os bebês foram colocados de volta em incubadoras no Hospital Al Helo da Cidade de Gaza, bombardeado no mês passado, e que a atividade militar contínua estava impedindo qualquer outra tentativa de transferi-los.

"Há drones e quadricópteros ainda voando e há alguns disparos de metralhadoras pesadas. Ainda estamos determinados a levar esses bebês de volta para seus pais no sul", disse ele.

De acordo com uma autoridade israelense, o cessar-fogo entrará em vigor dentro de 24 horas após uma reunião do gabinete no final desta quinta-feira, como parte da primeira fase de um plano dos Estados Unidos para encerrar a devastadora guerra de dois anos entre Israel e Hamas.

Os dois bebês estão saudáveis e podem permanecer com seus pais assim que forem reunidos em Deir al-Balah, disse a UNICEF. No entanto, pelo menos um bebê que aguardava transferência morreu e outros estão compartilhando máscaras de oxigênio em hospitais superlotados no sul, segundo as agências da ONU.