Ministro Luís Roberto Barroso anuncia saída do STF

09/10/2025 18h05

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Luís Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que "é hora de seguir outros rumos", em emocionado discurso no plenário da corte.

"Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta", disse. "Fora desta bancada continuarei a trabalhar por um tempo de paz e de fraternidade", afirmou.

Aos 67 anos, o magistrado decidiu antecipar sua saída do tribunal, uma vez que poderia ficar até os 75 anos -- idade de aposentadoria compulsória.

Com a decisão de Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá nomear mais um integrante para o STF no atual mandato.

(Reportagem de Ricardo Brito)

