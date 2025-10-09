Topo

Minha Casa Minha Vida passará por atualização em faixas de renda e teto de preços de imóveis

São Paulo

09/10/2025 12h46

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o Minha Casa Minha Vida (MCMV) passará por elevações nas faixas de renda e no teto do preço de imóveis nas faixas mais baixas (1, 2 e 3, com exceção da 4). As alterações já foram definidas e vão passar a valer ainda neste ano.

"São alguns arranjos populacionais em que nós identificamos que existe a necessidade do aumento, porque isso está limitando que as famílias alcancem o financiamento", afirmou o ministro, sem mais detalhes sobre o teor dos ajustes que serão adotados. "Agora, nas próximas semanas, nós vamos tratar para que isso entre em linha, que aconteça."

Ele afirmou que as medidas não incluem a recém-lançada faixa 4 do MCMV, que atende famílias com renda de até R$ 12 mil.

As declarações ocorreram em entrevista coletiva à imprensa após palestrar no Fórum Brasileiro das Incorporadoras, organizado pela Abrainc, em São Paulo.

