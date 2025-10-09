Topo

Notícias

Minério de ferro sobe com reabastecimento de usinas chinesas

09/10/2025 08h34

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro avançaram nesta quinta-feira, apoiados pela reposição de estoques nas usinas siderúrgicas chinesas após o feriado do Dia Nacional, embora as margens de lucro e preocupações com restrições comerciais ao aço tenham pesado sobre o sentimento do mercado.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 0,96%, a 790,5 iuanes (US$110,90) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,34%, a US$104,55 a tonelada.

Algumas usinas siderúrgicas começaram a reabastecer estoques após o feriado do Dia Nacional da China, embora as margens de lucro continuem sob pressão devido aos elevados preços do coque, de acordo com a corretora Hexun Futures.

A atividade de negociação no mercado de minério de ferro foi moderada na semana passada, em meio ao fechamento dos mercados chineses. No entanto, os analistas da ANZ observaram que o mercado provavelmente se preocupará com os esforços adicionais para limitar as exportações de aço da China.

Na Europa, a Comissão Europeia propôs redução das cotas de importação de aço isentas de tarifas em quase metade para apoiar a competitividade dos fabricantes de aço da UE.

O aumento das importações e as tarifas dos EUA deixaram os produtores de aço da UE operando com apenas 67% da capacidade, enquanto essas medidas visam aumentar esse percentual para 80%.

No final de setembro, a UE havia anunciado planos para impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.

A China enviou aproximadamente 4% de suas exportações de aço para a UE em 2024, ou o equivalente 368.000 toneladas.

Enquanto isso, o comprador estatal de minério de ferro da China interrompeu as compras de cargas da mineradora australiana BHP durante as negociações anuais de preços no início deste mês. O impasse corre o risco de exercer mais pressão sobre as margens do aço.

(Reportagem de Lucas Liew)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Flotilha de ajuda diz que seis ativistas ainda estão detidos por Israel

Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai

Acordo sobre Gaza muda algo? Quais as chances de Trump ganhar Nobel da Paz

O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza

Centenas de soldados começam a ser mobilizados em Chicago

França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

Fraudes no INSS: PF deflagra nova fase de operação em oito estados

BNDES: abertura de protocolo para renegociação de dívida rural começa em 15/10