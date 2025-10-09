Topo

Notícias

Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Aviões israelenses bombardearam os prédios no centro da cidade de Gaza - Hashem Zimmo/Thenews2/Folhapress
Aviões israelenses bombardearam os prédios no centro da cidade de Gaza Imagem: Hashem Zimmo/Thenews2/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 19h48Atualizada em 09/10/2025 19h59

Um grupo aproximadamente 200 militares norte-americanos supervisionará o cumprimento do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Informação foi confirmada por autoridades de Washington à agência AFP.

O que aconteceu

Militares serão destacados para o Oriente Médio após o acordo de paz. Plano, proposto pelo presidente Donald Trump, foi aceito e assinado tanto por Israel quanto pelo Hamas.

Haverá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações.
Alto oficial do governo Trump à imprensa

Será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" norte-americana em Israel. Fontes disseram à AP (Associated Press) que a iniciativa ajudará o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território.

Militares do Egito, do Catar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos devem participar da supervisão. Além deles, outras nações parceiras, organizações não governamentais e membros do setor privado, segundo autoridades norte-americanas.

Um segundo oficial afirmou à AFP que "não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Justiça atende prefeitura e renovação de contrato da Enel é suspensa em SP

Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Parlamentares peruanos fazem nova tentativa para remover presidente impopular do cargo

Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Governo israelense aprova acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

'Grande magistrado' e 'vasta erudição', dizem Dino e Fachin sobre Barroso

Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia

Israel e Hamas assinam acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

Quanto ganha um ministro do STF aposentado? Veja quanto Barroso receberá

Grupo de 200 militares americanos supervisionará trégua em Gaza