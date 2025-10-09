Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Um grupo aproximadamente 200 militares norte-americanos supervisionará o cumprimento do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Informação foi confirmada por autoridades de Washington à agência AFP.

O que aconteceu

Militares serão destacados para o Oriente Médio após o acordo de paz. Plano, proposto pelo presidente Donald Trump, foi aceito e assinado tanto por Israel quanto pelo Hamas.

Haverá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações.

Alto oficial do governo Trump à imprensa

Será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" norte-americana em Israel. Fontes disseram à AP (Associated Press) que a iniciativa ajudará o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território.

Militares do Egito, do Catar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos devem participar da supervisão. Além deles, outras nações parceiras, organizações não governamentais e membros do setor privado, segundo autoridades norte-americanas.

Um segundo oficial afirmou à AFP que "não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza".