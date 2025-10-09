Daniela Lima: Messias é favorito para vaga de Barroso no STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é visto como o nome mais forte para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal após o ministro Luís Roberto Barroso anunciar sua aposentadoria, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Barroso alimentou rumores sobre uma possível aposentadoria antes do prazo legal, abrindo espaço para uma nova indicação do presidente Lula. Outros nomes citados incluem Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinícius Marques de Carvalho, mas Messias aparece como principal aposta, alinhado ao padrão das escolhas recentes de Lula.

Já há uma briga em Brasília por essa vaga que o ministro Luís Roberto Barroso abre. São três nomes já colocados na mesa. O primeiro é do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é visto como o favorito para essa vaga, inclusive dentro do Supremo.

Há uma concorrência forte de Rodrigo Pacheco, senador do PSD mineiro, que tem apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do próximo presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima lembra ainda que a disputa envolve nomes com diferentes perfis e apoios políticos, mas o histórico das últimas indicações reforça o favoritismo de Messias.

Correndo por fora, há o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Ele é jovem, astuto e se aproximou muito do Palácio do Planalto. Dantas é hoje um grande interlocutor do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do próprio Lula, com quem mantém conversas de nível pessoal. Depois de uma aparição forte na CPMI do INSS, despontou o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.

É importante entender que para essa vaga é preciso ter em mente o histórico das duas últimas indicações de Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Foram nomes com as quais ele mantinha relação pessoal de confiança. Esse tem sido o padrão adotado por Lula, que neste terceiro mandato é um presidente que escolhe ministro do STF depois de ter passado 580 dias preso.

A saída do ministro Luís Roberto Barroso era esperada. Ele sinalizou ainda em 2023 que tinha a ideia e um compromisso com a família de, deixando a presidência do Supremo, aposentar-se para poder, 'desfrutar a vida'. Está cumprindo hoje. Esperava-se que ele aguardasse o fim do ano judiciário, mas provavelmente já deve anunciar um cronograma. Daniela Lima, colunista do UOL

'Peso da toga fez Barroso cogitar saída', analisa Letícia Casado

Letícia Casado analisa que o desgaste acumulado e questões familiares levaram Barroso a antecipar sua saída do STF, buscando leveza após anos sob pressão e ataques políticos.

Barroso também sentiu muito o peso da toga e da presidência do Supremo nesse ano, especificamente, principalmente depois que ele e a família foram sancionados pelo governo americano. O filho dele estava morando e trabalhando nos EUA.

Dentre os ministros da corte que foram sancionados, Barroso é o que mais tem ligações nos EUA, com imóveis e investimentos. Ficou tudo muito pesado, não apenas pelos ataques que já vinham acontecendo ao longo dos últimos anos de aliados do bolsonarismo. Os próprios colegas dele mesmo reconheceram que isso tudo estava muito pesado. Letícia Casado, colunista do UOL

Provavelmente ele pode ainda ter alguma sessão na Segunda Turma, à qual ele está vinculado. Há uma tarefa de também terminar eventuais processos que já estejam próximos de um encerramento ou de uma elaboração de uma posição específica dele. Emílio Peluso Neder Meyer, professor de direito da UFMG

Vou dizer para todo o Brasil. Eu ouvi e vi o governador [Tarcísio de Freitas] ligando para os líderes com a seguinte frase: 'nós não podemos dar mais uma vitória ao Lula, senão não vai ter nem eleição em 2022. Vai ser um passeio porque ele já está forte e se nós dermos esse espaço fisca, o governo vai ficar muito forte'. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: