Topo

Notícias

Mercado Livre está em conversas para mudar lei de venda de medicamentos online, diz executivo

09/10/2025 13h10

(Reuters) - O Mercado Livre está conversando com autoridades para mudar a regulamentação sobre a venda de medicamentos online e, assim, permitir sua venda no marketplace, disse o líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em uma coletiva de imprensa.

De acordo com o executivo, a proposta do grupo está focada em servir como plataforma para as redes de farmácia, tanto pequenas como grandes, e não de competir com elas.

O executivo acrescentou que a recente compra da Target, uma farmácia localizada no bairro Jabaquara, na zona sul da cidade de São Paulo, servirá de teste para a companhia aprender sobre as operações e preparar para o seu uso no marketplace uma vez que seja permitido.

O Mercado Livre já opera com a venda de medicamentos com receitas em sua plataforma no México, Argentina, Chile e Colômbia, acrescentou Yunes.

(Por Michael Susin em Barcelona; )

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ataque a sinagoga: 'Manipulador, não extremista', diz mulher de suspeito

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

TCU investigará uso de Lei Rouanet em ato de Lula e Boulos em pré-campanha de 2024

Trump viajará ao Egito na próxima semana, segundo seu enviado Steve Witkoff

Chanceler de Israel diz que libertação de reféns 'deve acabar com a guerra' em Gaza

Maior desafio na transição energética no Brasil é substituir diesel, diz diretor da ANP