Topo

Notícias

Síndrome faz criança ter fome sem fim: 'Chorava quando terminava de comer'

Reprodução / Redes Sociais
Imagem: Reprodução / Redes Sociais
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 05h30

A acreana Melinda Paulo Lima Machado, de 2 anos, foi diagnosticada há pouco mais de um mês com a síndrome de Prader-Willi, uma condição genética rara conhecida, principalmente, por causar fome insaciável em quem a possui. Melinda tem 16 quilos, peso acima da média para a idade.

Ela sempre teve muita fome. Comia nos horários, mas sempre queria mais e chorava quando terminava de comer, contou o pai, o servidor público Luan Machado.

Relacionadas

'Nosunscreen': a nova moda da geração Z que é devastadora para a saúde

'Precisei de transplante após tomar remédio pra tireoide por conta própria'

Morte de empresário: quando bater a cabeça é perigoso e o que fazer?

Nos primeiros dias de vida, os pais já haviam notado alguns sinais diferentes. Melinda não chorou ao nascer, era bem "molinha" e não conseguiu mamar no peito. A família relata que ela conseguiu fazer a pega apenas uma vez e precisou ser alimentada com leite em um copinho.

Ainda assim, Luan e a esposa, a fotógrafa Darnele Machado, contam que ela parecia "saudável" e dormia bem. "A Melinda sempre foi bem fominha, mas nada que despertasse nossa atenção e que relacionássemos à fraqueza muscular que ela apresentava."

Com o passar dos meses, os pais começaram a se preocupar com o atraso da filha para sentar e engatinhar. "Com 1 ano, deu pra perceber que ela ia demorar um pouco mais para andar. Foi aí que a pediatra prescreveu a fisioterapia", relembra o pai.

Foi depois disso que o casal iniciou uma saga para investigar o caso de Melinda. Inicialmente, ela passou por um neuropediatra, que descartou a possibilidade de problemas neurológicos.

O diagnóstico só veio quando os pais procuraram um geneticista, que constatou uma alteração genética após uma bateria de exames. Durante essa busca, a família decidiu se mudar de Rio Branco (AC) para São José (SC), onde acreditavam que teriam acesso a uma rede médica mais ampla.

"A tensão pela fome sempre nos acompanha"

Melinda na cadeira de alimentação - Reprodução / Redes Sociais - Reprodução / Redes Sociais
Melinda na cadeira de alimentação
Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Luan conta que a filha costuma ser bastante simpática e alegre, mas os momentos de "fome insaciável" se manifestam em alterações de humor.

Melinda também precisou adotar uma dieta. Ela passa praticamente todo o dia se alimentando de frutas, exceto no almoço, em que pode comer uma refeição mais completa —com verduras, proteínas e poucos carboidratos.

Os pais também reduziram as saídas para restaurantes. "Passamos a fazer as refeições em casa mesmo e estamos em processo de mudança da nossa alimentação", diz Luan.

A criança precisará de tratamento para a vida toda. Atualmente, faz fisioterapia para tratar a hipotonia e fortalecer a musculatura, além de acompanhamento com nutricionista, fonoaudióloga e terapeutas ocupacionais.

Síndrome rara e complexa

De acordo com a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, a condição afeta entre um a cada 12 mil a 15 mil nascidos. Ela é causada pela perda da função dos genes de origem paterna do cromossomo 15.

Além da hipotonia neonatal e da obesidade, o geneticista Mateus Torres, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que pacientes com a síndrome podem apresentar atraso no desenvolvimento neurológico, dificuldade intelectual, disfunções hormonais — incluindo deficiência do hormônio do crescimento (GH) — e alterações comportamentais, que vão da irritabilidade a traços do espectro autista.

Mariana Moreira, geneticista do Hospital Nove de Julho, alerta para algumas características físicas que também podem ser observadas: baixa estatura, pés e mãos pequenos, olhos amendoados e cabelos e olhos mais claros que os dos pais.

Segundo os especialistas, o diagnóstico da síndrome ainda na gestação é complexo e pode exigir testes invasivos. Apesar disso, alguns sinais podem levantar suspeita, como redução da movimentação fetal, alterações no crescimento do feto e aumento da quantidade de líquido amniótico, embora esses sintomas não sejam exclusivos da Prader-Willi.

A síndrome não tem cura, nem medicamento capaz de resolver todos os seus sintomas. O tratamento deve envolver uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de controlar as manifestações clínicas, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

Kremlin nega que esforços entre Rússia e EUA para acabar com guerra na Ucrânia estejam exauridos

Inflação teve leve alta em setembro no Brasil

Presidente da CPMI do INSS fala em 'movimento de blindagem' no STF

Tribunal francês condena homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot a 10 anos de prisão

CPI do INSS: Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato ligado a irmão de Lula

China alerta sobre excesso de chuva em áreas de milho, trigo, soja e arroz

Para avançar em Gaza, os 'obstáculos' à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

Túmulo do pai da abolição da pena de morte na França é profanado horas antes de sua entrada no Panteão

Série sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

Trump acusa a mídia de apoiar o grupo de esquerda Antifa