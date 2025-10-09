Topo

Notícias

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

09/10/2025 21h10

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27

  • 171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada
  • 8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

