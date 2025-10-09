Mega Oferta Amazon Prime: 'Alexas' com tela saem a partir de R$ 482

Um display com câmera e alto-falantes, que funciona com a assistente de voz Alexa: assim é linha Echo Show, de "telas inteligentes" da Amazon. Elas podem ser usados para ouvir músicas, ver vídeos, fazer chamadas e controlar aparelhos da sua casa.

Entre os modelos disponíveis no Brasil, estão o Echo Show 5 e o Echo Show 8 (o número se refere ao tamanho da tela, em polegadas), que estão em promoção durante o Mega Oferta Amazon Prime, até esta sexta-feira (10). Já testamos ambos e contamos abaixo o que els têm de melhor.

Echo Show 5

Compacto. Ideal para o quarto, mesa do escritório ou até na cozinha —dá para acompanhar receitas enquanto faz a preparação. Eu, pessoalmente, gosto muito de usá-lo como um tipo de rádio relógio, na mesa de cabeceira ao lado da cama. Consigo, por exemplo:

controlar as luzes do quarto

ouvir músicas ou podcasts antes de dormir

pedir notícias ao acordar

perguntar a previsão do tempo

configurar alarmes e timers

fazer uma chamadas de vídeos

monitorar a casa pela câmera quando não estou

colocar fotos, como um porta-retratos digital

Echo Show 5 (esq.) e Echo Show 8 (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Echo Show 8

Áudio espacial. Um dos destaques é a nova tecnologia de áudio, que analisa a acústica do ambiente e adapta a reprodução ao local onde o dispositivo está. Isso permite uma experiência sonora mais imersiva, conhecida como "espacial", em que a música parece vir ao seu redor. De fato, o som está mais potente e encorpado, preenchendo o ambiente.

Lembrando que o formato dos Echo Show impõe um desafio à qualidade do som, pois os alto-falantes ficam posicionados na traseira. Também chamados de "smart displays", não são dispositivos focados apenas em áudio, mas em oferecer uma experiência mais completa e intuitiva de casa inteligente.

Tela touch grande. O display de 8 polegadas é sensível ao toque, com resolução HD (1280 x 800 pixels). É bem brilhante e responsivo e fica sempre ligado, mostrando o relógio, a previsão do tempo, seus compromissos, notícias, músicas e sugestões de interações com a Alexa.

Com esse tamanho de tela (20 cm na diagonal), dá até para assistir seriados e filmes com boa qualidade —basta pedir para a Alexa abrir algo nos serviços de streaming Prime Video ou Netflix (assinaturas necessárias). Já o Echo Show 5, menor, não é tão confortável para isso, mas funciona bem para vídeos rápidos e receitas. Não há um aplicativo dedicado ao YouTube, mas é possível acessar os conteúdos por meio do navegador Silk.

Echo Show 8 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Alexa e casa inteligente

Assim como todos os alto-falantes inteligentes da linha, o Echo Show 5 e o Echo Show 8 são equipados com a assistente de voz Alexa, que permite o controle de dispositivos de casa inteligente (como lâmpadas, fechaduras e robô aspirador) e as interações cotidianas (como responder sobre o clima, colocar um timer ou até contar piadas).

Além da tela, os dois modelos contam com câmeras (de 2MP no menor e de 13MP, com enquadramento automático, no maior), que serve para videochamadas com seus amigos e familiares e também pode ser visualizada à distância, para monitoramento da casa, de idosos, crianças ou animais de estimação.

Por meio do aplicativo Alexa, dá para ver, ouvir e falar com eles. Eu, que moro sozinha —ou melhor, na casa de um gato—, uso constantemente esse recurso quando estou fora para dar uma olhada nele ou verificar, por exemplo, se esqueci alguma porta ou janela aberta. Também pode servir como uma babá eletrônica no quarto das crianças.

Echo Show 5 Imagem: Amazon

Quem pode gostar

O Echo Show 5 e o Echo Show 8 são algumas das "Alexas" com pacote mais completo em um bom custo-benefício.

São ideiais para quem quer mais do que ouvir música, ligar luzes e conversar com a Alexa. Graças à tela e à câmera, também permitem fazer videochamadas, monitorar a casa a distância e assistir a vídeos. E funcionam muito bem em tudo isso.

Com som potente, o Echo Show 8 é um dos meus favoritos de toda a linha. Uma ótima companhia para o quarto, como um rádio-relógio ou porta-retratos digital, para o escritório, mostrando lembretes e compromissos, ou para toda a família usar na sala e até na cozinha.

Para quem quer gastar menos, o Echo Show 5 é o mais barato dos modelos com tela, e também é bem versátil. E ele está com 31% de desconto.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.