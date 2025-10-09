Marina Silva negocia com PSB, PT e PSOL para disputar Senado por SP

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, avalia deixar a Rede Sustentabilidade, seu atual partido, e negocia se filiar a PT, PSB ou PSOL para disputar o Senado por São Paulo no próximo ano.

O que aconteceu

PSB e PSOL fizeram convites para filiar a ministra. O UOL apurou com fontes ligadas à ministra e aos partidos que ela, atualmente deputada federal licenciada, tem mantido conversas com a cúpula das siglas sobre o desejo de concorrer ao Senado nas eleições de 2026. Apesar das negociações, Marina ainda não bateu o martelo sobre deixar a Rede Sustentabilidade, partido que fundou.

Marina também foi sondada pelo PT. A reportagem apurou que a ministra teve reunião recente com o presidente nacional do partido, Edinho Silva, em que foi questionada por ele sobre sua situação na Rede Sustentabilidade e planos eleitorais para 2026. Não houve, no entanto, convite formal para que Marina retornasse ao partido, ao qual já esteve filiada por mais de 20 anos.

Ministra tem conversado com Fernando Haddad sobre possibilidade de chapa com ele. O ministro da Fazenda é cotado pelo PT para disputar o Senado por São Paulo em 2026. Como o eleitor votará no próximo ano para eleger dois senadores, a ideia é que ela faça uma campanha casada com o petista, na linha do "quem vota em Haddad, vota em Marina", buscando este segundo voto.

Candidatura de Haddad ao Senado é incerta. Segundo um dirigente nacional do PT ouvido pela reportagem, o presidente Lula tem pedido ao ministro que concorra ao governo de São Paulo, para que o petista tenha palanque forte no estado na sua possível candidatura à reeleição. Haddad, no entanto, resiste. Caso o ministro seja candidato a governador, outros nomes cotados para a chapa apoiada por Lula ao Senado no estado são os do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).

Avaliação é de que Marina estaria mais próxima de fechar com o PSB. Integrantes do PSB afirmaram à reportagem que as negociações com a ministra estariam mais avançadas, o que o entorno dela nega. Dentro do PSOL, admite-se que as chances de o partido conseguir a filiação de Marina são menores. Pesaria a favor do PSB o fato de Marina já ter feito parte da sigla —ela foi candidata à Presidência pelo partido em 2014, após a morte de Eduardo Campos, e saiu do partido em 2015, para fundar a Rede.

Caso Eduardo renovou esperanças na esquerda

Situação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) animou entorno da ministra. O deputado federal articulava uma candidatura ao Senado por São Paulo, mas a participação dele na disputa agora é considerada improvável. Nos bastidores, Eduardo tem ameaçado concorrer à Presidência da República mesmo sem apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar também foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pode virar réu no STF, além de enfrentar um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara que pode deixá-lo inelegível.

Sem Eduardo nas urnas, aliados de Marina enxergam chance de esquerda eleger senador em São Paulo. Com duas vagas em disputa para o Senado no ano que vem, o entorno da ministra calcula que uma delas poderia ficar com Derrite e outra com um candidato aliado ao presidente Lula. Aliados avaliam que ela pode atrair um eleitorado mais moderado, que não simpatiza com petistas e nem bolsonaristas, por ser evangélica, pela defesa da pauta ambiental e por um discurso considerado mais equilibrado.

Desgaste na Rede Solidariedade

Aliados dizem que Marina não quer deixar a Rede, mas situação tem ficado insustentável. A ministra e seus aliados enfrentam um desgaste interno depois que a ala comandada por ela perdeu o comando do partido para o grupo da ex-senadora Heloísa Helena.

Entorno de Marina diz que está sendo perseguido pelo atual comando do partido, o que inviabilizaria a permanência dela. A titular do Ministério do Meio Ambiente aguardava que a Justiça anulasse o resultado da eleição para presidência da legenda, para reverter a situação, mas isso não ocorreu. Além da ministra, o chamado "grupo das Marinas", formado pela deputada estadual Marina Helou (SP) e pela vereadora de São Paulo Marina Bragante, avalia deixar o partido junto com ela.