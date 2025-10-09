Mais de 150 caminhões com ajuda deixaram o Egito com destino a Gaza (Crescente Vermelho egípcio)

O Crescente Vermelho egípcio afirmou nesta quinta-feira (9) que 153 caminhões com ajuda humanitária estão a caminho da Faixa de Gaza após o anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Duas fontes da organização egípcia confirmaram que "153 caminhões com ajuda passaram pelo cruzamento fronteiriço de Rafah, em direção ao ponto de passagem de Kerem Shalom, para entrar na Faixa de Gaza".

O comboio conta, entre outros, com 80 caminhões das Nações Unidas, 21 do Catar e 17 do Crescente Vermelho egípcio, acrescentou.

