Topo

Notícias

Mais de 150 caminhões com ajuda deixaram o Egito com destino a Gaza (Crescente Vermelho egípcio)

09/10/2025 10h53

O Crescente Vermelho egípcio afirmou nesta quinta-feira (9) que 153 caminhões com ajuda humanitária estão a caminho da Faixa de Gaza após o anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hamas. 

Duas fontes da organização egípcia confirmaram que "153 caminhões com ajuda passaram pelo cruzamento fronteiriço de Rafah, em direção ao ponto de passagem de Kerem Shalom, para entrar na Faixa de Gaza". 

O comboio conta, entre outros, com 80 caminhões das Nações Unidas, 21 do Catar e 17 do Crescente Vermelho egípcio, acrescentou.

bur-nda/feb/jvb/mb/aa/jc/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Líder da Coreia do Norte elogia partido governista em meio a visita de delegações estrangeiras para 80º aniversário

Presidência israelense diz esperar visita de Trump no domingo

Grupo que usava IA e tinha 'call center da fé' para enganar fiéis é preso no Rio

3i/Atlas: cometa de fora do Sistema Solar é fotografado por sonda que estuda Marte

Putin conta ao líder do Azerbaijão como defesas aéreas russas derrubaram avião de passageiros

Israel diz que cessar-fogo em Gaza começará 'nas 24 horas' seguintes à reunião do gabinete de segurança

Zelenskiy diz que fornecimento de gasolina da Rússia pode cair em 20% após ataques ucranianos

Em telefonema, Vieira e Rubio acertam reunião em Washington para tratar de tarifas

Brasileiros que ficaram detidos em Israel desembarcam no Brasil

Mais de 150 caminhões com ajuda deixaram o Egito com destino a Gaza (Crescente Vermelho egípcio)

Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos