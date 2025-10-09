Topo

Lula vai anunciar substituto de Barroso no STF 'em breve', diz Randolfe

09/10/2025 20h01

A vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal) será ocupada "em breve", de acordo com o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso.

O que aconteceu

O parlamentar disse que nas próximas horas Lula conversará com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A indicação de ministros do STF precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Também há uma sabatina sobre as posições do escolhido. O passo final é votação pelo plenário.

Randolfe descartou que a eleição do ano que vem seja motivo da pressa. Ele declarou que a pesquisa da Quaest divulgada hoje colocou o presidente à frente dos possíveis concorrentes. Contudo, uma eventual derrota de Lula em 2026 permitiria à oposição escolher o substituto.

O líder reconheceu que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem amplo apoio no Senado. O ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, também foi mencionado. Randolfe ressaltou que há mais candidatos, mas não revelou os nomes.

Parlamentares petistas afirmaram que o gênero não é uma questão decisiva. Lula se elegeu com a bandeira da igualdade e é cobrado pela baixa representatividade de mulheres em seu governo e nas suas indicações ao Judiciário.

Barroso poderia ficar no cargo até 2033, quando completa 75 anos, idade limite para ocupar a vaga no STF. Randolfe elogiou o ministro que está se aposentando e afirmou que ele foi presidente do Supremo durante uma época de ameaça à democracia, referência a gestão Jair Bolsonaro (PL).

