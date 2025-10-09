Topo

Notícias

Lula sanciona conversão em lei da MP da tarifa social de energia

Brasília

09/10/2025 07h56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a conversão em lei da Medida Provisória que amplia a Tarifa Social de Energia Elétrica para 17,1 milhões de famílias. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A gratuidade total na conta de luz, já em vigor, vale para o consumo mensal de até 80 quilowatt-hora. O público são famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita, pessoas com deficiência ou idosos no benefício de prestação continuada.

Na versão aprovada pelo Congresso, além de fixar a gratuidade na conta de luz para 17,1 milhões de famílias, está prevista a isenção do pagamento da CDE no consumo mensal de até 120 kWh, especificamente para famílias de renda per capita entre meio e um salário mínimo.

O governo estima uma redução de cerca de 12% nas contas de energia das famílias beneficiadas, já que a CDE é parte da tarifa da conta de luz. Essas duas propostas, de caráter social, não mudaram em relação ao texto inicial do governo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Húngaro László Krasznahorkai ganha Prêmio Nobel de Literatura

Israel e Gaza celebram após anúncio de cessar-fogo

Grupo ilegal sequestra nove membros de missão médica na Colômbia

Após derrota no Congresso, Lula diz que discutirá semana que vem como sistema financeiro pode pagar imposto devido

Três mortos e dois feridos em ataques russos à região ucraniana de Sumi

'Notícia extraordinária': países reagem a acordo de cessar-fogo em Gaza

Tabagismo ainda afeta 20% dos adultos no mundo, aponta OMS

Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns

PF faz 66 ações de busca, e sindicato ligado a irmão de Lula é um dos alvos

Genial/Quaest: 56% são contra reeleição de Lula e 76% querem Bolsonaro apoiando outro candidato

Lula venceria todos os rivais no 2º turno, diz pesquisa Genial/Quaest