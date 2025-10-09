Lula: Queriam que eu 'rastejasse', mas Trump disse 'vamos conversar'
O presidente Lula (PT) afirmou hoje que queriam que ele "rastejasse" atrás do governo dos Estados Unidos, mas foi o presidente norte-americano, Donald Trump, quem ligou para ele, por causa da "química" entre eles.
O que aconteceu
Sem citar nomes, Lula disse que "vira-latas" queriam que ele fosse atrás de Trump. "Quando Trump resolveu gritar com o Brasil, os vira-latas desse país queriam que eu rastejasse atrás do governo americano. Aprendi com uma mãe analfabeta: não baixe a cabeça nunca, se o pobre baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais consegue levantar a cabeça", afirmou ele, em cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras e do Ministério de Portos e Aeroportos na Bahia.
"O presidente Trump, que parecia o inimigo número 1, me telefonou na segunda-feira: 'Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar. Vamos discutir'", disse Lula. "E é bom que pinte uma química, porque sei gostar das pessoas."
Ligação entre os presidentes durou cerca de meia hora. Segundo o Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países depois de o Brasil ter se tornado um dos principais alvos da taxação dos EUA, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.
O governo norte-americano aponta o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo do tarifaço e das sanções. A condenação, porém, cabe ao Judiciário, e não ao Executivo, e o Planalto diz que o presidente não levaria esse tema para debate.
Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nem o julgamento, nem nenhum nome em específico foi citado, incluindo o de Bolsonaro.