Josias: 'Lula pode aproveitar drible de Trump no bolsonarismo para 2026'

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 12h29

Lula já tirou proveito político da crise com os Estados Unidos, mas agora precisa transformar o avanço diplomático em ganhos econômicos concretos, avalia o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Josias, após sobretaxas de 50% impostas por Trump e sanções a ministros do STF, o governo brasileiro tem a chance de mostrar resultados práticos em negociações com os EUA, especialmente para setores exportadores.

O Lula já extraiu dessa encrenca com os Estados Unidos os dividendos políticos, grudou na família Bolsonaro. O problema agora se apresenta como solução e o que lhe cabe agora é redobrar os esforços para obter ganhos comerciais, além dos políticos. Se esse objetivo for alcançado, lá na frente, na campanha de 2026, aí mesmo é que ele vai poder explorar politicamente esse episódio.
Josias de Souza

É preciso notar que quando comentou o telefonema que trocou com o Lula, ele disse que o Trump disse na sua rede social que o foco da conversa, o foco principal, segundo as palavras dele, foi a economia, foi o comércio. Então, o Trump dá uma indicação de que alguma racionalidade subiu à sua cabeça. Então, é preciso aproveitar esse surto de racionalidade que se abateu sobre o Trump.
Josias de Souza

Josias destaca que empresários dos dois países pressionam por mudanças e que há expectativa de avanços além da simples redução de tarifas.

E é possível que o presidente americano, elucidado com as informações que recebeu de empresários americanos, também de empresários brasileiros, é possível que ele tenha retomado uma máxima que vigora nos Estados Unidos, a máxima segundo a qual o principal negócio dos Estados Unidos é o negócio. Há muita gente esperando mais do que a mera normalização ou atenuação do drama comercial que foi inaugurado pelos Estados Unidos ao sobretaxar produtos brasileiros. Tem muita gente esperando mais.
Josias de Souza

Veja a íntegra do programa:

