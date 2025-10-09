Lula mantém liderança em cenários eleitorais e aumenta vantagem sobre Tarcísio, mostra Genial/Quaest

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve sua liderança em cenários das eleições presidenciais, apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, que também mostrou uma ampliação da vantagem do petista sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno.

A pesquisa registrou que o presidente conta com percentuais que variam entre 35% e 43% nos cenários estimulados de primeiro turno, ocupando a primeira posição em todos eles. Na rodada anterior, em setembro, Lula liderava com patamares de intenção de votos de 32% a 43%, a depender do adversário.

Quando são levantados cenários de segundo turno, o possível candidato com menor diferença no segundo turno é Ciro Gomes (PDT), que soma 32% e perde para o petista por 9 pontos percentuais.

No cenário em que Tarcísio é o candidato da oposição para disputar com Lula, ambos oscilam dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença entre os dois, no ent07anto, passa de 8 para 12 pontos percentuais: Lula registra 45% (eram 43% em setembro), contra 33% do governador de São Paulo, que na rodada anterior contava com 35%.

Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, Lula tem 46% das intenções de voto -- em setembro eram 47% --, e Bolsonaro oscila de 34% para 36%.

Se a disputa é com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula vence por 46% a 34% -- em setembro eram 47% a 32% --; se o adversário for o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, Lula tem 46% (ante 47% em setembro), e o parlamentar, 31% (ante 29% no levantamento anterior).

O presidente vence, com patamares entre 44% e 47% contra Ratinho Júnior (PSD), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Leite (PSDB).

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com 2.004 entrevistas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)