Lula diz que não vai demorar para os mais ricos do país pagarem imposto que devem

09/10/2025 14h43

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quinta-feira como "triste" a decisão da Câmara dos Deputados na véspera de retirar de pauta e condenar a medida provisória da taxação de aplicações financeiras à perda de validade, mas prometeu que não vai demorar para os mais ricos pagarem o imposto que devem pagar.

"Ontem, por exemplo, foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários deste país, daqueles que ganham muito e pagam pouco", disse Lula, em cerimônia de inauguração de fábrica da BYD em Camaçari (BA).

"Se um trabalhador pode pagar 27,5% (de IR), porque um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias: eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato", acrescentou.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a retirada de pauta da medida provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, inviabilizando sua votação a tempo de impedir que ela perdesse sua validade -- ela tinha de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado ainda na quarta-feira -- e impondo, assim, uma derrota ao governo, que luta para equilibrar as contas públicas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)

